Offenbar Vorbereitungen für Verhandlungen zwischen Nordkorea und USA im Gange

Auf die jüngsten innerkoreanischen Gipfelgespräche in Pjöngjang haben die USA positiv reagiert.





Außenminister Mike Pompeo sagte zu der dabei unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, Südkorea habe sich erfolgreich engagiert. Die Erklärung, in der die dauerhafte Zerstörung der Raketentriebwerk-Testanlage in Dongchang-ri vereinbart wurde, sei ein Anlass für die Fortsetzung von Verhandlungen. Die USA würden sofort Gespräche mit Nordkorea beginnen können, hieß es.





Pompeo legte zudem seinerseits einen Zeitplan für die nukleare Abrüstung Nordkoreas vor. Er meinte, dass die nordkoreanische Nuklearfrage bis Januar 2021 vollständig gelöst werden sollte, wenn die erste Amtszeit von Präsident Donald Trump ausläuft. Die Uhr für die Denuklearisierung tickt somit wieder.





Die USA machten jedoch zugleich deutlich, dass für die Denuklearisierung Zeit gebraucht werde. Angesichts der Forderung Nordkoreas nach entsprechenden Maßnahmen der USA als Vorbedingung für die Schließung dessen Atomanlage in Yongbyon betonte das Außenministerium in Washington, dass dem die Denuklearisierung vorausgehen muss. Nichts könne passieren, solange keine Denuklearisierung zustande komme. Die Denuklearisierung müsse an erster Stelle stehen, sagte Sprecherin Heather Nauert. Damit wurde die bisherige Position der USA bekräftigt.





Das US-Außenministerium schlug Nordkorea vor, dass Pompeo und sein nordkoreanischer Amtskollege Ri Yong-ho am Rande der UN-Generalversammlung nächste Woche in New York zusammenkommen. Bei den bisherigen Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington über die Denuklearisierung war Kim Yong-chol, Vizevorsitzender der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Pompeos Gesprächspartner. Kim erweckte jedoch den Eindruck, dass er eine harte Position vertrete. Die Beziehungen zwischen Pompeo und Kim waren eher angespannt. Daher wird die Entscheidung für den nordkoreanischen Außenminister als Pompeos Verhandlungspartner positiv gewertet.





Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un schlug bereits US-Präsident Donald Trump ein zweites Spitzentreffen vor. Trump antwortete, beide würden sich bald treffen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Gipfel noch binnen Jahresfrist größer geworden.





In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die Rolle der südkoreanischen Regierung noch größere Aufmerksamkeit erregen wird. Mit Spannung wird verfolgt, ob durch das Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA am 24. September ein „Big Deal“ gelingt und die Erklärung des Kriegsendes noch dieses Jahr erfolgen kann.