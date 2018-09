Japans Premier Abe als Parteichef im Amt bestätigt

ⓒYONHAP News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe ist als Parteichef im Amt bestätigt worden.





Bei der Abstimmung am Donnerstag wurde Abe mit deutlichem Vorsprung erneut zum Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei gewählt.





Damit bleibt der Rechtskonservative bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 als Premierminister im Amt. Solange war zuvor nie ein japanischer Ministerpräsident in der Regierungsverantwortung. Gleichzeitig hat Abe mehr Spielraum, um seine sogenannte Politik der Rückführung Japans in die Normalität fortzusetzen.





Shinzo Abe stammt aus einer bekannten Politikerfamilie. 1993 wurde er in der Präfektur Yamaguchi als Nachfolger seines 1991 verstorbenen Vaters zum Abgeordneten gewählt. 2006 wurde er im Alter von 52 Jahren jüngster Regierungschef Japans nach dem Zweiten Weltkrieg.





Abe nannte Yoshida Shoin, einen Vorreiter der Meiji-Restauration, als sein politisches Vorbild. Shoin vertrat die Idee der Expansion Japans unter Einverleibung der Kurilen, Taiwans, Koreas und der Mandschurei.





Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der Politik Abes wider.





Umgehend nach dem Wahlsieg zum Parteivorsitz kündigte er an, zügig eine Verfassungsrevision in Angriff nehmen zu wollen. Es wird erwartet, dass sich Abe um eine möglichst schnelle Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung bemühen wird, um Japan zu einem Land zu machen, das nötigenfalls wieder Kriege führen kann. Dazu will er die Existenz der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte ausdrücklich in der Verfassung verankern.





Es überwiegt die Meinung, dass sich die Konflikte mit China und Korea verschärfen würden, sollte die Friedensverfassung außer Kraft gesetzt werden und Japan aufrüsten.