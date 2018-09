UNO beginnt Generalversammlung

ⓒYONHAP News

Am Dienstag wurde in New York die diesjährige UN-Generalversammlung eröffnet.





Höhepunkt der Vollversammlung ist die jährliche Generaldebatte, bei der Staats- und Regierungschefs zu den dringlichsten internationalen Themen Stellung beziehen werden. Diese beginnt am 25. September und dauert bis 1.Oktober.

Die Rede von US-Präsident Donald Trump ist für den 25. September anberaumt. Es ist von größtem Interesse, welche Botschaft Trump in Zusammenhang mit den Nuklearverhandlungen mit Nordkorea aussenden wird.





Auch Präsident Moon Jae-in wird eine Rede vor den Vereinten Nationen halten. Moon wird voraussichtlich versuchen, auf der Grundlage der beim Koreagipfel in Pjöngjang getroffenen Vereinbarungen, die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA über eine Denuklearisierung wieder in Gang zu bringen.





Aus Nordkorea wird Außenminister Ri Yong-ho an den Sitzungen teilnehmen und am 29. September eine Rede halten.





Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Gespräche zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und Ri Yong-ho zustandekommen werden. Pompeo hatte die Ergebnisse des Gipfels zwischen Süd- und Nordkorea begrüßt und seinem nordkoreanischen Amtskollegen ein Treffen am Rande der UN-Vollversammlung angeboten.





Die Bedingungen sind gut, nachdem Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim dritten Korea-Gipfel bekräftigt hatten, die koreanische Halbinsel vollständig von Nuklearwaffen und nuklearen Bedrohungen zu befreien.





Sollte ein Treffen zwischen den beiden Spitzendiplomaten zustande kommen, stünde auch einem baldigen vierten Nordkorea-Besuch Pompeos kein Hindernis mehr im Weg.