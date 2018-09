Gemeinsame Erklärung beim Korea-Gipfel unterzeichnet

ⓒYONHAP News

Auf ihrem Gipfel in Pjöngjang haben der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.





Mit der Erklärung wird die Umsetzung der vereinbarten Punkte in der Panmunjom-Erklärung konkretisiert und darüber hinaus eine Grundlage für ein permanentes Friedenssystem auf der koreanischen Halbinsel geschaffen.





Die Staatsführer beider Koreas erzielten insbesondere hinsichtlich der Denuklearisierung konkrete und weiter reichende Vereinbarungen.





In Punkt fünf der Erklärung von Pjöngjang wurde die übereinstimmende Meinung beider Koreas festgeschrieben, dass die koreanische Halbinsel zu einem Ort des Friedens ohne Atomwaffen und atomare Bedrohung werden sollte, und hierfür zügig notwendige Fortschritte gemacht werden müssten.





Von Bedeutung ist, dass die Denuklearisierung auf die Agenda des Koreagipfels gesetzt und tatsächliche Maßnahmen für die atomare Abrüstung vereinbart werden konnten.





Nordkorea erklärte sich bereit, seine Raketenanlage Dongchang-ri permanent abzubauen und zur Überwachung deren Schließung, internationale Experten ins Land zu lassen.





Abseits der Nuklearfrage unterzeichneten beide Koreas ein Militärabkommen, demnach sämtliche feindselige Aktionen eingestellt und bewaffnete Konflikte, auch die unbeabsichtigter Art, vermieden werden sollen. Für die Umsetzung des Militärabkommens solle ein gemeinsames Militärkomitee ins Leben gerufen werden. Mit dieser Übereinkunft wurde der erste konkrete Schritt für die Schaffung einer koreanischen Halbinsel ohne Kriegsgefahr getan.





Kim Jong-un erklärte sich zudem bereit, als erster nordkoreanischer Staatsführer, Seoul zu besuchen.





Laut dem Sprecher des Präsidialamtes Yoon Young-chan wurden die Ergebnisse des Koreagipfels von US-Präsident Donald Trump, sowie auch von China, Russland und Japan begrüßt.





Nach den Zusagen Kim Jong-uns für die atomare Abrüstung kommen die zuletzt festgefahrenen Verhandlungen mit den USA wieder in Gang. Eine Reihe von Gesprächen ist bereits geplant. US-Außenminister Mike Pompeo lud seinen nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho für nächste Woche zu einem Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York ein. In Wien sollen demnächst Gespräche zwischen nordkoreanischen Regierungsvertretern und dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, stattfinden.