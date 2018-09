Neue Hoffnung auf regelmäßige Treffen von getrennten Familien

ⓒYONHAP News

Das heutige Erntedankfest Chuseok ist neben dem Neujahrstag nach dem Mondkalender das wichtigste traditionelle Fest für die Koreaner. An Chuseok kommen normalerweise alle Familienmitglieder zusammen. Grund genug, dass der Einigung auf eine Renovierung des ständigen Treffpunkts für getrennte Familien beim Korea-Gipfel in der vergangenen Woche noch größere Bedeutung beigemessen wird.





Bei ihrem Treffen in Pjöngjang vereinbarten Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, den ständigen Treffpunkt am Geumgang-Gebirge in Nordkorea möglichst bald zu renovieren. Der Treffpunkt, in dessen Bau Südkorea 55 Milliarden Won, oder 49 Millionen Dollar, aus dem innerkoreanischen Fonds investiert hatte, wurde im Juli 2008 fertiggestellt. Das Gebäude ist zwölf Stockwerke hoch. Es hat 200 Gästezimmer, die bis zu 1.000 Gäste aufnehmen können. Nach der Fertigstellung des Gebäudes fanden dort Treffen zwischen getrennten Familien statt. Seit Oktober 2015 wurde es jedoch nicht mehr genutzt. Nach Einschätzung von Experten erfordert der jetzige Zustand des Gebäudes umfassende Renovierungsarbeiten.





Die Arbeitsgespräche über die Renovierung des ständigen Treffpunktes sollen nach den Chuseouk-Feiertagen ab Oktober beschleunigt werden. Eine der Fragen, die in dem Zusammenhang geklärt werden müssen, ist, ob die Einsetzung von nordkoreanischen Materialien bei der Renovierung einen Verstoß gegen Sanktionen darstellt.





Die seit dem Koreakrieg getrennten Familien hoffen sehr, dass Begegnungen zwischen den Angehörigen noch häufiger stattfinden können als bisher, sollte der ständige Treffpunkt wieder vollständig in Betrieb gesetzt werden. Nach dem Stand von Ende Mai 2018 beträgt die Zahl der Menschen in Südkorea, die ursprünglich eine Zusammenführung mit ihren Verwandten im Norden beantragt hatten, 132.124. Davon sind bereits 75.234 gestorben. Von den noch lebenden 56.890 Antragstellern sind 85 Prozent über 70 Jahre alt.