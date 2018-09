Trump lobt Fortschritte mit Nordkorea vor UN-Generalversammlung

ⓒ KBS News

US-Präsident Donald Trump hat seinen Willen für eine friedliche Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage erneut deutlich gemacht. Er betonte auch in seiner Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung die Notwendigkeit von gegenseitigem Dialog.





Den ersten Teil seiner Rede widmete Trump der Nordkorea-Frage und unterstrich dabei den Dialog und die Unterstützung der Weltgemeinschaft. Die USA seien derzeit mit Nordkorea in Gesprächen, um mit der Unterstützung vieler Länder das Gespenst des Konflikts durch Frieden zu ersetzen. Er erwähnte ausdrücklich Südkoreas Präsident Moon Jae-in, Chinas Präsident Xi Jinping und Japans Premierminister Shinzo Abe, denen er seinen Dank aussprach. Zudem bedankte er sich bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für seine bisher getroffenen Maßnahmen. Insofern unterschied Trumps Rede vollständig von seiner Rede vor der UN-Vollversammlung im Vorjahr, in der er mit einer vollständigen Zerstörung Nordkoreas gedroht hatte.





Trump offenbarte jedoch zugleich, dass seine Entschlossenheit unverändert bleibt, Dialog und Druckausübung parallel anzustreben. Die Sanktionen würden fortgesetzt, bis die Denuklearisierung erfolge, unterstrich er.





Unmittelbar nach seinem Treffen mit Präsident Moon am Montag (Ortszeit) in New York gab Trump seinen Plan bekannt, mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum zweiten Mal zusammenkommen zu wollen. Im Anschluss machte er dann am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung erneut seine Bereitschaft zum Dialog deutlich.





Die UN-Generalvesammlung ist eine diplomatische Bühne, die von der gesamten Weltgemeinschaft mit großer Aufmerksamkeit bedacht wird. Von daher stellt Trumps Rede eine öffentliche und offizielle Verkündung gegenüber der Welt dar, das nordkoreanische Nuklearproblem auf friedliche Weise lösen zu wollen.





Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass der nächste Nordkorea-USA-Gipfel und die Denuklearisierung zügig zustande kommen werden. Auf dem Weg dazu bleiben noch viele Hindernisse. Um diese zu bewältigen, finden langwierige Verhandlungen auf Arbeitsebene statt. Eine Rede vor der UN-Generalversammlung ist eher eine diplomatische Geste, denn eine konkrete Zusage zur Umsetzung. Andererseits stellt sie auch eine Botschaft an den Verhandlungspartner dar. Daher wird davon ausgegangen, dass Trump vor der UN-Vollversammlung von Nordkorea verlangt hat, seine Schritte zur Denuklearisierung zu beschleunigen. Zugleich zeigte er selbst Nordkorea ein friedliches Zukunftsbild auf.