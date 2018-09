Premium-Makgeolli vom Reiswein-Hersteller Boksoondoga

ⓒ Boksoon

Wir stellen Boksoondoga vor, einen Hersteller von hochwertigem Makgeolli, dem koreanischen Reiswein. Kim Min-kyu, Mitglied der Gründerfamilie, blickt auf die Anfänge des Betriebs zurück:





Wir keltern nach unserem traditionellen Rezept, das von unserer Großmutter stammt. Als ich klein war, kamen die Dorfbewohner häufig zu uns nach Hause. Ich erinnere mich, dass meine Mutter und Großmutter die Gäste mit selbstgemachtem Alkohol bewirteten. Die Gäste überreichten im Gegenzug Früchte oder selbstzubereitete Speisen bevor sie gingen. So dachte ich, dass die Leute den Reiswein nach Art unseres Hauses lieben und meine Eltern genossen es, diesen herzustellen.





ⓒ Boksoon

Boksoondoga startete als kleiner Familienbetrieb. Das Ehepaar Kim Jung-sik und Park Boksoon, das im südöstlichen Landkreis Ulju in Ulsan lebt, lernte den Herstellungsprozess von Kims Mutter. 2010 wurde das Unternehmen Boksoondoga gegründet und nach der Ehefrau Park Boksoon benannt.





Nicht viele Makgeolli-Hersteller verwenden die traditionelle Hefe Nuruk. Doch meine Eltern sagen, dass Nuruk im Herstellungsprozess sehr wichtig sei. Ebenfalls entscheidend ist der Behälter für die Fermentierung. Wir verwenden große Keramikkrüge, die schon seit 50,60 oder teilweise 70 Jahren im Einsatz sind. Besucher können unseren Weinkeller in Ulju besichtigen. Sie sind sehr an den Krügen interessiert und begeistert, diese zu sehen. Meine Eltern sagen, dass die Fermentierung ohne die alten Krüge nicht gelinge.





Das Unternehmen verarbeitet frisch geernteten Reis aus der Region und verwendet keine Konservierungsstoffe. Zunächst wird der Reis mit klarem Wasser aus der Tiefe gekocht. Das Ergebnis wird Godubap genannt. Eine Mischung aus Godubap, Nuruk und Wasser kommt in einen alten Tonkrug, in dem die Mischung geschützt ist aber gleichzeitig atmen kann. Dieser doppelte Effekt ist für die Fermentierung optimal. Dieser Prozess dauert im Sommer drei Wochen und im Winter vier Wochen. Reiswein aus dem Hause Boksoondoga weist einen besonderen Geschmack auf.





Wir versuchen, Nuruk bei der natürlichsten Temperatur zu fermentieren. Daraus resultieren je nach Jahreszeit unterschiedliche Geschmäcke. Während des Herstellungsprozesses hören wir ein Sprudeln in dem Krug, dies zeigt wie lebendig der Vorgang ist. Anschließend wird Makgeolli für die Abfüllung in Flaschen gefiltert. Wir wiederholen dies täglich und wollen so natürlich und traditionell wie möglich herstellen. Wir heben das in unserer Werbung hervor, weil es sich wirklich von anderen Herstellern unterscheidet.





ⓒ Boksoon

Die natürlich erzeugte Kohlensäure sorgt für einen frischen Geschmack ähnlich wie bei Champagner. Herr Kim, der älteste Sohn des Gründerpaares, studierte in den USA Architektur und zeichnet für das schicke Design der Flasche verantwortlich. Der zweite Sohn, der in den USA Mathematik studierte, kümmert sich um die Systematisierung des Herstellungsprozesses. Boksoondoga Makgeolli war das offizielle Alkohol-Getränk beim Nuklearsicherheitsgipfel 2012 in Seoul. Diese Ehre wurde dem Hersteller gerade einmal zwei Jahre nach der Gründung zuteil. Anschließend wurde das Getränk einer breiteren Masse bekannt und gewann Preise wie den K-Design Award und den Good Design Award.





Auch die Gold-Auszeichnung beim Internationalen Weinwettbewerb von San Francisco International Wine Competition, die Silber-Auszeichnung beim Internationalen Wine & Spirituosen-Wettbewern in Großbritannien sowie Bronze beim Internationalen Weinwettbewerb von Los Angeles wurden gewonnen. Wo kann der prämierte Makgeolli gekauft werden?





Unsere Produkte sind in zahlreichen Kaufhäusern in Korea erhältlich, darunter auch in Seoul. Auch in Golfclubs und Resorts wird es verkauft. Wir exportieren außerdem nach Japan und Hongkong. Viele Japaner kennen koreanischen Makgeolli, aber nur wenige kennen den puren Geschmack des Makgeolli aus der Hausproduktion. Wir sehen großes Potenzial im Premiummarkt für Makgeolli und werden unsere Ausfuhren steigern, insbesondere nach Hongkong, wo es viele weltberühmte Weinmarken und Hotels gibt.





Täglich können bis zu 300 Flaschen verkauft werden, da alles von Hand hergestellt wird. Eine Flasche Boksoondoga Makgeolli kostet rund elf Dollar und damit das Zehnfache verglichen mit anderen Marken. Doch wer den traditionellen Geschmack des Reisweins erleben möchte, wird diese Investition sicherlich nicht bereuen.