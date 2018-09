Koreanische Nahrungsmittel im Ausland immer beliebter

ⓒ KBS News

Das Erntedankfest Chuseok fällt dieses Jahr auf den heutigen Montag. An den Feiertagen sitzen die Familien in der Heimat zusammen und genießen verschiedene Köstlichkeiten. Koreanische Gerichte, auch K-Food genannt, sind auch im Ausland beliebt. Sie ziehen mittlerweile genauso viel Interesse auf sich wie koreanische Kosmetika. Lee In-chul, Direktor des Real Good Economic Instituts, erläutert den Grund für die Beliebtheit von K-Food:





K-Food wird dieses Jahr die Ära der Exporte im Wert von zehn Billionen Won eröffnen. Produkte wie die Instantnudeln Ramen, der Choco Pie oder Maultaschen und getrockneter Seetang stehen weltweit für den Geschmack Koreas. Dies auf der Grundlage der Qualität und Konkurrenzfähigkeit, die sie bereits im Inland unter Beweis gestellt haben. Nach Daten des Ministeriums für Landwirtschaft, Nahrungsmittel und ländliche Angelegenheiten und der Koreanischen Gesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Nahrungsmittelhandel, überstiegen die Ausfuhren in diesem Bereich letztes Jahr erstmals neun Milliarden Dollar und hatten einen Wert von 9,15 Milliarden Won. Im Jahresvergleich waren das 6,5 Prozent mehr und es war das Zweieinhalbfache verglichen mit den 3,7 Milliarden Dollar im Jahr 2007.





Japan war 2017 der größte Importeur koreanischer Nahrungsmittel. K-Food im Wert von über zwei Milliarden Dollar wurde ins Nachbarland exportiert. Dahinter folgten China mit 1,3 Milliarden Dollar und die USA mit Einfuhren in Höhe von einer Milliarde Dollar. Auch Thailand, Russland und Irland waren wichtige Abnehmer. Die Verkaufsschlager sind getrockneter Seetang Gim und Ramen.





Im letzten Jahr war getrockneter Seetang das beliebteste koreanische Nahrungsmittelprodukt im Ausland. Von dem Produkt gingen 2017 Lieferungen im Wert von 513 Millionen Dollar ins Ausland, 45 Prozent mehr als im Jahr davor. Erstmals konnte die Marke von 500 Millionen Dollar übertroffen werden. Nach der Menge gesehen waren es 20.000 Tonnen, das bedeutet fast eine Versiebenfachung innerhalb von zehn Jahren. Getrockneter Seetang aus Südkorea wird in 109 Länder exportiert, im Ausland gilt er als gesunder Snack. Es heißt, dass die Hälfte des weltweit konsumierten getrockneten Seetangs aus Südkorea stamme. Die Ausfuhren von koreanischem Ramen lagen 2016 bei 290 Millionen Dollar und stiegen letztes Jahr auf 381 Millionen Dollar.





Getrockneter Seetang wird wegen seiner dominanten Stellung im Export auch als Halbleiter der koreanischen Nahrungsmittelindustrie bezeichnet. Auch Ramen ist im Ausland gefragt. Nongshims “Shin Ramyun” werden seit letztem Jahr in den USA verkauft und liegen als erstes koreanisches Nahrungsmittelprodukt landesweit in den Regalen der Supermarktkette Walmart. In Russland werden die Instantnudeln Paldos “Dosirak” seit 1991 verkauft und haben dort heute einen Marktanteil von 60 Prozent.





Südkoreanische Nahrungsmittel- und Getränkehersteller erzielen im Ausland gute Leistungen. Der Getränkehersteller Lotte Chilsung exportierte letztes Jahr 1,24 Millionen Kisten seines kohlensäurehaltigen Getränks “Milkis” nach Russland. Das waren 55 Prozent mehr als im Jahr davor. Weil tropische Früchte in Russland selten zu finden sind, wurde das Getränk in zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen geliefert, darunter auch Banane. Auch das Kaffeegetränk in der Dose “Let’s Be” ist in Russland äußerst beliebt und kam letztes Jahr auf 90 Prozent Marktanteil. Die Bananenmilch von Binggrae und das Meloneneis am Stiel Melona werden weltweit stärker verkauft. Die Bananenmilch wird in zehn Länder geliefert und ihre Beliebtheit stieg insbesondere in China explosiv. Sie wird dort seit 2008 verkauft und im letzten Jahr betrug der Umsatz damit 18 Millionen Dollar. Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist die Fast-Food-Kette Lotteria, die 225 Filialen in Vietnam betreibt und in dem südostasiatischen Land die Nummer eins ist.





Die Liste der im Ausland erfolgreichen Nahrungsmittel und Getränke ist lang. Auch die Bäckereikette Paris Baguette des Nahrungsmittelgiganten SPC Group unternahm einen erfolgreichen Auslandsvorstoß. Die Kette betreibt 320 Läden in den USA, Vietnam, Singapur und Frankreich. Was macht koreanische Nahrungsmittel im Ausland so beliebt?





Einen großen Beitrag zur Popularität leistet das Image als gesundes Nahrungsmittel. Auch die hohe Qualität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu japanischen Produkten werden genannt. Die Beliebtheit der koreanischen Popkultur befördert den Trend ebenfalls. Experten nennen auch das auf die lokalen Verhältnisse zugeschnittene Marketing und Premium-Angebote als Grund. Südkoreanische Nahrungsmittelhersteller sehen die Wachstumsgrenzen des einheimischen Marktes erreicht, daher stoßen sie aktiv ins Ausland vor. Durch beständige Forschungsaktivitäten haben sie neue Produkte entwickelt und mit Technologieinnovationen den Mehrwert der Produkte erhöht. Auf diese Weise konnten koreanische Nahrungsmittel den Geschmacksnerv von Menschen weltweit treffen.





Die Nahrungsmittelhersteller befinden sich auf einem guten Weg, doch gibt es auf dem Weg zu noch größerem Erfolg noch einige Aufgaben zu bewerkstelligen.





Zurzeit nehmen China, Japan und die USA mehr als 50 Prozent der K-Food-Exporte ab, die wichtigsten zehn Abnehmer-Länder sind für 75 Prozent der Ausfuhren verantwortlich. Daher wurden südkoreanische Nahrungsmittelhersteller von den Vergeltungsaktionen im Handel wegen Südkoreas Entscheidung für die Stationierung der US-Raketenabwehr THAAD hart getroffen. Die Umsätze waren seit dem zweiten Quartal des Vorjahres stark geschrumpft. Glücklicherweise konnten beide Seiten die Unstimmigkeiten beseitigen. Die Regierung gründete Ende letzten Jahres eine Task Force und wählte 20 Länder in Südostasien, Südamerika und Afrika als vielversprechende Exportmärkte aus. Seitdem wurden Messen und Werbeveranstaltungen durchgeführt. Für die Hersteller ist es wichtig, ein Halal-Zertifikat für ihre Produkte zu erwerben. Mit den 1,6 Milliarden Muslimen weltweit hatte der Markt für Halal-Lebensmittel letztes Jahr ein Volumen von einer Billion Dollar. Bis 2020 soll das Volumen auf zwei Billionen Dollar anwachsen. Die koreanische Nahrungsmittelindustrie muss sich mehr anstrengen, um diesen Markt zu erschließen.