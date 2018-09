Chuseok heißt im Koreanischen auch Hangawi 한가위 und in chinesischen Schriftzeichen Jungchujeol 중추절. Jungchujeol lässt sich als “Feiertag in der Mitte des Herbstes“ übersetzen und bezog sich darauf, dass der Vollmond am 15. August nach dem Mondkalender für gewöhnlich zur Mitte dieser Jahreszeit erwartet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die glühende Sommerhitze merklich nachgelassen, während die bittere Winterkälte noch bevorstand. Es war die perfekte Zeit, um zu arbeiten und sich zu entspannen. Die Felder standen zur Ernte bereit und die Bauern, die seit dem Frühling hart daran gearbeitet hatten, standen nun stolz vor den Früchten ihrer Arbeit. Heute enden die langen Chuseok-Feiertage. Müde sind sicher die Koreaner, die eine lange Fahrt hinter sich hatten, um ihre Lieben zu sehen. Doch die mit ihren Familien verbrachte Zeit hat ihnen sicher ebensoviel Energie gespendet. Wir hoffen, dass auch die Menschen außerhalb von Korea sich an den klaren Herbsthimmel erfreuen und Energie finden, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.





In der Vergangenheit versammelten sich an Feiertagen wie Chuseok die Dorfbewohner und sie amüsierten sich mit “Pungmulnori풍물놀이”, einer volkstümlichen Musiktradition. Die Pungmulnori-Gruppe setzte sich aus Bauern zusammen, die neben ihrer harten Arbeit irgendwie noch Zeit gefunden hatten, ein Instrument zu erlernen. Ihr Spiel mag vielleicht nicht professionell gewesen sein, doch ihre Musik war energiegeladen und entsprang aus ihren tiefsten Herzen. Kamen die Dorfbewohner zusammen, um auf den traditionellen Schlaginstrumenten wie dem Gong oder der Trommel zu spielen, sangen und tanzten sie dazu, um all ihren angestauten Stress freien Lauf zu lassen. Pungmulnori übernahm eine wichtige Rolle in der Hinsicht, dass es die Dorfbewohner zusammenbrachte und ihnen ein Gemeinschaftsgefühl gab.





Einige Dörfer veranstalteten auch Gesangswettbewerbe, bei denen die Teilnehmer um nützliche Haushaltsgeräte wie Töpfe oder Plastikbehälter wetteiferten. Solche Wettbewerbe zogen Menschen aller Alters- und Gesellschaftsklassen an. Jeder konnte sich anmelden und sich auf der Bühne präsentieren. Diese Dorfveranstaltungen waren zwar bescheiden, aber sie boten viel Unterhaltung. Heutzutage finden in Korea das ganze Jahr hindurch eine große Anzahl von Festivals statt, Feste von und für die Dorfbewohner sind jedoch rar geworden. Vielleicht ist es wieder an der Zeit, dörfliche Feiertagstraditionen wiederzubeleben.





Seol설, Hanshik한식, Dano단오 und Chuseok sind die vier größten traditionellen Feiertage in Korea. Doch die Koreaner veranstalteten Zeremonien für ihre Götter und Ahnen, wann immer sich Gelegenheiten zum Feiern boten. Geschah etwas Gutes, dankten sie den Göttern und ihren Ahnen dafür. Passierte etwas Tragisches oder ein Mangel trat auf, brachten sie Speiseopfer dar und baten den Himmel um Hilfe. Ihr Glaube an Wesen, die ihnen immer schützend zur Seite standen, gab ihnen die Kraft und Hoffnung, ein weiteres Jahr gut zu überstehen.





