Finanzbehörden diskutieren über Maßnahmen nach Zinserhöhung in USA

Nach der erneuten Zinserhöhung in den USA haben Südkoreas Finanzbehörden am Donnerstag über Maßnahmen diskutiert. Es wurde beschlossen, die Möglichkeit des Abflusses von ausländischem Kapital zu prüfen und die Entwicklungen intensiver zu überwachen.





Die US-Notenbank Fed hob den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Damit vergrößerte sich der Zinsrückstand Südkoreas auf die USA auf 0,75 Prozentpunkte. Das ist der größte Unterschied seit Juli 2007, damals betrug die Differenz ein Prozent.





Sollten die Zinsen in den USA höher als das Niveau in Südkorea sein, ist ein Abfluss von Auslandskapital aus Südkorea die selbstverständliche Folge. Es gibt zwei wichtige Faktoren für Kapitalbewegungen: Der erste Faktor sind Zinsen. Kapital wird dorthin gebracht, wo das Zinsniveau wenigstens 0,1 Prozent höher liegt. Der zweite ist die Sicherheit. Ist das Zinsniveau gleich, wird an dem Ort investiert, der als sicherer gilt.





Die USA sind für Anleger ein sicherer Hafen als Südkorea. Daher bevorzugen Investoren auch dann die USA, wenn das dortige Zinsniveau etwas niedriger als das in Südkorea ist. Derzeit liegen die Zinsen in den USA über dem Niveau in Südkorea, die Zinsdifferenz vergrößert sich zudem immer weiter. Das ist der Grund, warum eine Zinsanhebung in den USA Südkorea unter Druck setzt. Das gilt nicht nur für Südkorea. Der gesamte globale Finanzmarkt gerät ins Schwanken, sollte ein solcher Zinsschritt in den USA immer höhere Wellen schlagen.





Obwohl das Zinsniveau in den USA höher als das in Südkorea ist, kam es bisher glücklicherweise zu keinem abrupten Kapitalabfluss aus Südkorea. Laut seiner Notenbank wurden im laufenden Jahr bis September mehr ausländische Finanzmittel an der Wertpapierbörse eingesetzt, als abgezogen wurden. Am Aktienmarkt wurde ein Netto-Abfluss von 2,81 Milliarden Dollar verbucht, dagegen wurde am Anleihemarkt ein Netto-Zufluss von 11,47 Milliarden Dollar verzeichnet. Koreanische Anleihen werden nämlich inmitten der Unsicherheit am globalen Finanzmarkt als vergleichsweise sicher betrachtet.





Das heißt jedoch nicht, dass Südkorea vor den Auswirkungen von Unruhen am Weltfinanzmarkt gefeit ist. Sollte die Nervosität am internationalen Finanzmarkt zunehmen, wird das Land in jedem Fall davon betroffen sein. In dieser Situation kann ein großer Zinsrückstand auf die USA jederzeit zu einem abrupten Kapitalabfluss aus Südkorea führen. Das bereitet seiner Zentralbank immer stärker Kopfzerbrechen.