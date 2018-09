Designierter USFK-Kommandeur: Alle Aktivitäten in DMZ unterliegen UN-Zuständigkeit

ⓒKBS News

Die Äußerungen des designierten Kommandeurs der US-Streitkräfte in Südkorea, Robert Abrams, bei einer Senatsanhörung zeigen eindeutig die Position der US-Armee zur aktuellen Situation auf der koreanischen Halbinsel.





Er sagte, die Aussetzung gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA habe eine Verschlechterung der Verteidigungsbereitschaft verursacht. Ein Friedensvertrag zwischen Süd- und Nordkorea stehe in keinem direkten Zusammenhang mit dem Waffenstillstandsabkommen. Die Reduzierung der Zahl der als GP bezeichneten Wachposten in der demilitarisierten Zone (DMZ) unterliege der Zuständigkeit des UN-Kommandos.





Bemerkenswert ist seine Bemerkung zur Verringerung der Zahl der Wachposten in der DMZ. In der Zone dürfen grundsätzlich keine bewaffneten Soldaten stationiert sein. Dem Waffenstillstandsabkommen zufolge sind dort keine automatischen Schusswaffen erlaubt. Damit sollen zufällige Zusammenstöße verhindert werden, um den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. Nordkorea errichtete jedoch dort zuerst Wachposten, Südkorea zog anschließend nach. Dadurch entwickelte sich die DMZ zum Ort der Konfrontation an vorderster Front.





Die Wachposten in der DMZ sind solide Betonbunker, auf jedem Posten sind 30 bis 40 Soldaten im Einsatz. Sie führen auch automatische Schusswaffen mit sich und verletzen damit das Waffenstillstandsabkommen. Nordkorea bezeichnet seine Soldaten auf den GP als Polizisten. Südkoreas Soldaten auf den GP tragen das Abzeichen der DMZ-Polizei. Die Wachposten in der DMZ stellen de facto Festungen dar, auf denen beiden Seiten sich mit Gewehren gegenüberstehen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Gefechten zwischen Soldaten der Wachposten beider Staaten.





Südkoreas Plan, die Wachposten in der DMZ probeweise abzuziehen, wurde konkreter, als das Verteidigungsministerium im Juli bekannt gab, den Schritt für einen Abbau militärischer Spannungen zu überprüfen. Nach Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea wurde der probeweise Abzug in einer Übereinkunft im Militärbereich festgelegt, die beide Länder am 19. September unterzeichneten. Gemäß der Vereinbarung wird jede Seite etwa zehn Wachposten in der DMZ entfernen.