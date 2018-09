Sapporo verzichtet auf Kandidatur für Olympische Winterspiele

ⓒ YONHAP News

Die japanische Stadt Sapporo will auf eine Bewerbung für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 verzichten. Laut der Zeitung „Asahi“ habe Sapporos Vize-Bürgermeister Takatoshi Machida den IOC-Präsidenten Thomas Bach bei einem Treffen in Lausanne darüber informiert. Stattdessen erwäge man eine Bewerbung für die Winterspiele 2030. Laut IOC-Mitteilung habe sowohl das japanische Olympische Komitee als auch die Stadt weiterhin starkes Interesse an der Gastgeberrolle.





Bei dem Treffen mit Vertretern der Stadt und des IOC soll Bach gesagt haben, dass die Austragung der Winterspiele 2030 Sapporos Hoffnung und Selbstvertrauen für eine Erneuerung sei. Er werde die Stadt bei der Winterspiel-Bewerbung 2030 unterstützen.





Anfang des Monats hatte ein schweres Erdbeben das Skigebiet im Nordosten Japans heimgesucht. Bei dem Beben der Stärke 7,3, das weite Teile der Präfektur Hokkaido erfasste, kamen Dutzende Menschen ums Leben, Häuser stürzten ein und Stromleitungen wurden zerstört. Aus diesem Grund will die Stadt sich vorerst auf den Wiederaufbau konzentrieren.





Nach dem Rückzug Sapporos sind nach dem gegenwärtigen Stand das kanadische Calgary, die schwedische Hauptstadt Stockholm, das türkische Erzurum und die italienischen Städte Mailand, Turin und Cortina d’Ampezzo im Rennen. Die Entscheidung wird im September 2019 getroffen. Die Winterspiele 2022 finden in Peking statt.