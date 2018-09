Fabriken in China wollen mit Sonderprogrammen Wanderarbeiter an sich binden

ⓒ THE FINANCIAL TIMES LTD

Fabriken in der chinesischen Provinz Guangdong bieten Programme für die Kinder-Betreuung an, um Wanderarbeiter an sich zu binden. Einige Fabriken ermöglichen es den Arbeitern aus den ländlichen Gebieten, in den Sommerferien ihre Kinder einen Monat lang bei sich zu haben. Dies berichtete die Financial Times.





Wanderarbeiter sind ehemalige Landwirte, die länger als sechs Monate außerhalb ihres Heimatortes, zumeist in den Großstädten in Fabriken arbeiten, um die Familie ernähren zu können. Auf Chinesisch nennt man sie „Nongmin Gong“, übersetzt „Bauernarbeiter“.





Deren Kinder bleiben in den Heimatdörfern, wo sie von den Großeltern versorgt werden. Die Eltern sehen sie gewöhnlich nur einmal im Jahr zum chinesischen Neujahrsfest. Die Kinder wachsen quasi ohne Eltern auf. Die Entwurzelung von Kindern von Wanderarbeitern ist in China ein großes Problem. Laut Unicef leben etwa 69 Millionen Kinder von Wanderarbeitern von ihren Eltern getrennt auf dem Land mit den Großelten oder Verwandten zusammen.





Die Wanderarbeiterin Jiang Xiu Ring, die in einer Fabrik in der Stadt Tongguan in Guangdong arbeitet, sagte, dass sie für das Glück der ganzen Familie weit entfernt von der Heimat Geld verdienen müsse. Im Sommer durfte die Frau erstmals einen Monat mit ihrem kleinen Sohn im Wohnheim der Fabrik verbringen. Ihr Arbeitgeber hatte 50 Kinder von Wanderarbeitern eingeladen, damit sie mit den Eltern für längere Zeit zusammen sein konnten. Für die Kinder gab es ein Betreuungsprogramm.





Viele Fabriken in Guangdong laden seit etwa zwei Jahren Kinder von Wanderarbeitern in den Sommerferien ein und bieten ein entsprechendes Betreuungs- und Erlebnisprogramm an. Nach Angaben der Betriebe sind die Arbeiter noch fleißiger und gewissenhafter, seit sie nach Feierabend mit der Familie zusammen sein können. Die Fabriken mussten sich etwas einfallen lassen, weil zahlreiche Wanderarbeiter vom Heimatbesuch zum Neujahrsfest einfach nicht mehr zurückkamen.