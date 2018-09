Japanische Regierung führt strengere Regeln für Heimatsteuer ein

ⓒ YONHAP News

In Japan hat die sogenannte Heimatsteuer zu einem erhitzten Geschenke-Wettbewerb der Kommunen geführt. Die Regierung will nun in einem entsprechenden Gesetz eine Obergrenze für Ausgaben für Geschenke festlegen.





In Japan erhalten Steuerzahler Geschenke, wenn sie einen Teil ihrer Einkommenssteuer an eine Ortschaft ihrer Wahl zahlen. Diese sogenannte Heimatsteuer wurde 2008 eingeführt. Damit sollten Bürger, die in den Metropolen leben, dazu ermuntert werden, die ländlichen Regionen zu unterstützen. Als Gegenleistung für die individuelle Umleitung der Einkommenssteuer schicken die Kommunen den Spendern regionale Erzeugnisse.





Der Wettbewerb der Kommunen um die Heimatsteuer hat sich inzwischen dermaßen verschärft, dass die Ausgaben für Geschenke schon fast die Hälfte der zusätzlichen Steuereinahmen ausmachen. Die Bürger in den Städten werden mit Geschenken gelockt, die immer teurer werden, und anders als ursprünglich vorgesehen, nicht aus der lokalen Produktion stammen.





Die Regierung hat daher vor, ein Gesetz zu erlassen, demnach nicht mehr als 30 Prozent der Steuererträge durch die Heimatsteuer für die Geschenke ausgegeben werden dürfen. Darüber hinaus sollen ausschließlich lokale Produkte verschenkt werden. Kommunen, die gegen diese Regelung verstoßen, sollen keine Heimatsteuer mehr eintreiben dürfen.





Einer Statistik des Innenministeriums nach gaben 246 von 1788 Kommunen über 30 Prozent der Steuereinnahmen für Geschenke aus. 10,6 Prozent der Kommunen verschickten Geschenke, die nicht aus der lokalen Produktion stammten, beispielsweise teure importierte Weine.