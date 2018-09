GOT7 will den K-Pop international bekannter machen

ⓒ YONHAP News

Noch vor vier Jahren waren sie jung und unerfahren. Aber heute sind sie schon Superstars. Die koreanische Boyband GOT7 hat am 17. September ihr drittes reguläres Album auf den Markt gebracht. Im Album sind fünf Gemeinschaftslieder, also Lieder, an denen alle sieben Mitglieder dieser Gruppe beteiligt waren, enthalten. Außerdem gibt es noch sieben Solosongs. Alle Mitglieder haben ein Solowerk beigesteuert, was das Album zu etwas Besonderem macht. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Lied „Lullaby“ in vier verschiedenen Sprachen gesungen wurde, und zwar auf Koreanisch, Englisch, Chinesisch und Spanisch.

Die Mitglieder von GOT7 meinten, dass das Lied quasi eine Fortsetzung des Liedes „LOOK“ sei, nur etwas schneller und fröhlicher. Sie hätten in der Zwischenzeit in den verschiedensten Ländern viele Fans getroffen. Sie waren positiv überrascht, dass es so viele K-Pop-Fans weltweit gebe. Allerdings dachten sie, dass es vielleicht noch besser sei, wenn die Fans die Lieder auch in ihrer Sprache hören und verstehen könnten. Daher hätten sie das Lied “Lullaby” in verschiedenen Sprachen gesungen.

Das Album soll auch ein Geschenk für die Fans sein. Daher haben die Mitglieder das Album „Present: You“ genannt. Mit „You“ sind die Fans gemeint.

GOT7 meinen, dass sie sich noch mehr anstrengen wollten, den K-Pop bekannter zu machen. Auf ihren Welttourneen trafen sie wirklich viele Fans, die dieses Musikgenre lieben. Dafür seien sie sehr dankbar.