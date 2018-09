Twice schreiben in Japan Geschichte

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 12. September in Japan ihr erstes reguläres Album mit dem Titel „BDZ“ herausgegeben. Auch mehrere Tage nach der Veröffentlichung besetzt es die Nummer eins der Orikon Album Tagescharts. Außerdem wurde bekannt, dass das Album am Tag der Herausgabe 89.721 Punkte erreicht hatte, was die Verkaufszahl angeht. Ab 2008 hatte bisher keine K-Pop-Girlgroup diesen Wert erreicht.

Als das Album BDZ auf den Markt kam, war es auch in anderen Ländern gefragt. Denn es kam auf Platz eins der iTunes Album Charts von sieben verschiedenen Ländern.

Allerdings sind die Girls nicht nur im Nachbarland beliebt, denn ihre Beliebtheit kennt keine Landesgrenzen. Das Musikvideo zum Lied „TT“ wurde auf YouTube mehr als 400 Millionen Mal gesehen. Diese Zahl wurde von Twice von allen Girlgroups als erstes erreicht.

Twice wollen nun Ende September eine Konzerttournee durch vier japanische Städte veranstalten.