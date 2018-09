BTS nehmen am „The Grammy Museum“ teil

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Gruppe BTS hat am 11. September an einer Veranstaltung von „The Grammy Museum“ teilgenommen. Es gab nämlich einen Event mit dem Titel “A Conversation with BTS“. Es kamen 200 Fans und sie haben mit dem Musikdirektor Scott Goldman über ihre Musik, das Album, die Mitglieder und ihre Fans gesprochen. Es war eine gute Gelegenheit für die Mitglieder, ihre Meinungen zum Ausdruck zu bringen.

Das Mitglied J-Hope meinte, dass sie auf der diesmaligen Amerikatournee eine enthusiastischere Resonanz seitens der Fans erlebt hätten. Sie seien dafür sehr dankbar. Sugar sagte dann weiter, dass sie ihre Gedanken und Gefühle in das neue Album eingebaut hätten. Genau so eine Musik, in der ihre Gedanken und Gefühle zu finden sei, habe sie in die jetzige Position gebracht. Da sich die Mitglieder untereinander bestens verstehen, seien sie einfach unschlagbar, so Sugar.

Alle Lieder werden von den Mitgliedern selbst komponiert und produziert. Inspirationen für die Lieder erhalten sie meistens aus ihrem Umfeld. Sie bestimmen ein Thema, wie z.B. „Schule“, „Jugend“ usw. und dann schreiben sie zu diesen Themen passende Lieder, so RM.

Scott Goldman stellte die koreanische Boygroup als die erfolgreichsten K-Pop-Sänger in den USA vor. Das Album „Love Yourself Tear“ hat Platz eins der US-Billboard-Charts erreicht, das Nachfolgealbum „Love Yourself Answer“ ebenfalls. Einen solchen Rekord hat ein ausländisches Album noch nie zuvor erzielt.

BTS setzen zurzeit noch ihre Amerika-Tournee fort.