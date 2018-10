Achim Freyer inszeniert Wagners ‚Ring des Nibelungen‘ in Seoul

Der bekannte deutsche Maler, Regisseur und Bühnenbildner Achim Freyer bringt Wagners ‚Ring des Nibelungen‘ nach einer dreijährigen Vorbereitungsphase in neuer Form erstmals in Südkorea auf die Bühne. Der erste Teil des Opernzyklus ‚Das Rheingold‘ wird vom 14. bis 18. November im Operntheater des Seouler Kunstzentrums auf die Bühne gebracht. Die Aufführung ist der Auftakt von kulturellen Feierlichkeiten anlässlich des 135. Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Südkorea. An der koreanischen „Ring-Version“ beteiligen sich die weltbesten Wagner-Interpreten. Seit August laufen die Proben für die Rheingold-Inszenierung auf Hochtouren. Am 12. September fand im Namsan-Creative-Center eine offene Probe für die Presse statt.