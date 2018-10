Der Nibelungen-Regisseur

Der Ring des Nibelungen wird oft als gewaltigstes deutsches Kulturwerk bezeichnet: ein 16-stündiges Opern-Epos, das sowohl Sänger als auch Musiker an die Grenzen ihrer Kräfte treibt.

Der deutsche Regisseur Achim Freyer bringt das Stück in Korea auf die Bühne. Zwischen zwei Proben haben wir für das Treffen zweier Welten ein Interview geführt. Darin erzählt Herr Freyer unter anderem, warum der Komponist Richard Wagner noch immer zu den modernsten überhaupt gehört; wie er in den 50er Jahren Bertolt Brecht kennengelernt hat; und warum seine Flucht von der DDR nach Westdeutschland gar nicht mal so einschneidend war. Bleiben Sie dran!