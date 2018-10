Südkoreas Präsident Moon trifft Trump in New York

ⓒ YONHAP News

Nach dem innerkoreanischen Gipfeltreffen in der vergangenen Woche in Pjöngjang erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch US-Präsident Donald Trump ein weiteres Mal mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen wird. Trump sagte bei einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Montag am Rande der UN-Vollversammlung in New York, das Treffen mit Kim könne schon bald zustande kommen. Moon und Trump berieten sich zudem über die Frage einer Erklärung über ein formelles Ende des Korea-Kriegs. Schon der Korea-Gipfel hatte neue Hoffnung geweckt, dass die Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm bald fortgesetzt werden. Zum Thema sagt der Professor für internationale Beziehungen an der Handong Global-Universität, Park Won-gon:





Das jüngste Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA stellte einen Durchbruch für die Bemühungen um neue Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA dar. Beim innerkoreanischen Gipfeltreffen im April sowie beim Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA im Juni gab es eine grundsätzliche Vereinbarung über die Denuklearisierung. Doch wurden kaum Fortschritte erzielt. Südkorea, Nordkorea und die USA wollen das Problem durch ein umfassendes Abkommen lösen. Daher waren die Treffen zwischen den politischen Führern sehr wichtig. Süd- und Nordkorea einigten sich auf Abrüstungsschritte bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche. Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen durch einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel umgesetzt werden.





Beim Korea-Gipfel in Pjöngjang bekräftigte Kim seinen Willen zur Abrüstung. Es gab jedoch keine konkrete Frist, die von den USA gefordert wird. Doch nach seinem dreitägigen Treffen mit Kim sagte Moon, dass er eine weitere Botschaft Kims für Trump habe:





Ich kann mir vorstellen, dass die nicht öffentlich gemachte Botschaft mit den Gegenleistungen Washingtons und Pjöngjangs zusätzlichen Denuklearisierungsschritten zu tun hat. Kim hat wahrscheinlich mit Moon darüber gesprochen, was er von den USA erwartet, einschließlich einer Erklärung über das Kriegsende, sowie Nordkoreas Maßnahmen, die über den Abbau der Yongbyon-Nuklearanlagen hinausgehen. Ich denke, Moon hat mit Trump darüber gesprochen.





Trump sagte, dass es im Atomstreit mit Nordkorea große Fortschritte gebe:





Ein zweites Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA könnte es im besten Fall im Oktober geben, wenn man die US-Zwischenwahlen am 6. November berücksichtigt. Nach dem zweiten Gipfel könnte dann eine Erklärung über das Kriegsende folgen. Ich denke, der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui werden bald Beratungen darüber in Wien aufnehmen.





Sollte es beim nächsten Gipfel zwischen Kim und Trump handfeste Ergebnisse geben, wäre ein Termin für die Erklärung zum Kriegsende schon bald möglich:





Der Schlüssel ist, ob ein Ende des Kriegs erklärt wird. Nordkorea sagte, dass es die Yongbyon-Atomanlagen abbauen wird, offenbar in der Hoffnung auf eine Erklärung über das Kriegsende. Die südkoreanische Regierung strebt eine solche Erklärung noch vor Jahresende an, wie es bereits in der Panmunjom-Erklärung beim innerkoreanischen Gipfel im April vereinbart wurde.





In einem Interview des US-Senders Fox sagte Moon, dass er davon ausgehe, dass Nordkorea die Abrüstungsschritte umsetzen werde. Auch Trump zeigte in seiner UN-Rede eine veränderte Haltung gegenüber Pjöngjang:





Trumps Rede bei den UN stellte einen starken Kontrast zu seiner Rede im September des vergangenen Jahres dar, als er sagte, dass die USA keine andere Wahl hätten, als Nordkorea zu vernichten, wenn sie gezwungen wären, sich und ihre Verbündeten zu verteidigen. Doch diesmal sagte Trump, dass er Kim Jong-un für seinen Mut und die angekündigten Maßnahmen danken wolle. Trump machte aber auch klar, dass die Sanktionen gegen Nordkorea beibehalten würden, bis die Denuklearisierung erreicht sei.





Der innerkoreanische Gipfel wie auch das Treffen zwischen Moon und Trump haben den Dialog zwischen Washington und Pjöngjang wieder in Gang gebracht.