USA übergeben Gebeine von 64 südkoreanischen Kriegsgefallenen

ⓒYONHAP News

Die sterblichen Überreste von 64 im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten werden heimgebracht. Sie sind ein Teil der Gebeine von Kriegsgefallenen, die Nordkorea den USA übergeben hatte.





Im Koreakrieg gingen etwa 130.000 südkoreanische Soldaten und 8.000 US-amerikanische Soldaten vermisst. Von den meisten von ihnen konnten die Gebeine nicht geborgen werden. Ein großer Teil der sterblichen Überreste der Kriegsvermissten wird in Nordkorea und der demilitarisierten Zone (DMZ) vermutet. Das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die Gebeine von etwa 5.300 US-Soldaten noch in Nordkorea zu finden sind.





Die Geschichte der Rückführung der Gebeine von US-Soldaten geht auf 1954, unmittelbar nach dem Koreakrieg, zurück. Nordkorea übergab damals nach Verhandlungen mit den USA die sterblichen Überreste von etwa 2.000 US-Soldaten. Die Verhandlungen über die Angelegenheit wurden erst im Dezember 1988 wieder aufgenommen. Washington und Pjöngjang erzielten 1993 eine Einigung über die Gebeine von US-Kriegsgefallenen. Demnach wurden die Gebeine von 208 US-Soldaten, die Nordkorea bis 1995 allein geborgen hatte, heimgebracht. Die Überreste von 229 Soldaten, die seit 1996 im Rahmen einer gemeinsamen Bergung durch beide Länder entdeckt wurden, wurden ebenfalls in die USA überführt. Die gemeinsame Bergung kam danach ins Stocken, während sich die nordkoreanische Nuklear- und Raketenkrise zuspitzte. Erst in diesem Jahr übergab Nordkorea am 27. Juli gemäß der Einigung beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel am 12. Juni den USA die Gebeine von 55 Soldaten.





Südkorea begann erst spät Bemühungen, um nach den Gebeinen von Kriegsgefallenen zu suchen. Seine Regierung begann im Jahr 2000 als Projekt anlässlich des 50. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs eine organisierte Bergung. Das Projekt wurde 2007 mit der Gründung der Behörde für Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen im Verteidigungsministerium auf eine dauerhafte Grundlage gestellt.





Südkorea baute 2010 ein umfassendes Informationssystem zu Kriegsgefallenen auf. Es wurde auch eine Datenbank der Geninformationen von Angehörigen von Kriegsvermissten aufgebaut, was die Identifizierung der Gebeine erleichterte. Die Behörde barg bis 2017 die Gebeine von 11.000 Kriegsgefallenen. Von ihnen sind 9.891 südkoreanische Soldaten, 17 UN-Soldaten, 723 Nordkoreaner und 592 Chinesen.