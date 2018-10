Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Das Koreanische Fremdenverkehrsamt will sein Marketing zur Diversifizierung des Korea-Reise-Marktes für ausländische Touristen weiter verstärken. Dafür will das Amt vor allem die sogenannten Influencer oder sozialen Beeinflusser im Internet nutzen. Das Amt hat kürzlich bekannte soziale Beeinflusser wie Farina Behm aus Deutschland und Gaprindashivili Irakli aus Russland nach Korea eingeladen. Die beiden bekannten YouTuber sind vom 10. bis 16. September durch Seoul und Busan gereist und haben neueste touristische Contents Südkoreas auf YouTube vorgestellt. Der Moskauer YouTuber Irakli G. mit 160.000 Followern war bei seiner Korea-Reise vor allem von der koreanischen Küche begeistert und will verschiedene kulinarische Angebote Südkoreas unbedingt auf YouTube vorstellen. Farina Behm aus Deutschland mit rund 60.000 Followern ist als eine koreafreundliche YouTuberin bekannt. Sie belegte bei der Miss Germany-Wahl 2016 Platz vier und ist als Model aktiv. Sie stellt vor allem jungen deutschen Frauen verschiedene Facetten der koreanischen Kultur wie K-Pop-Tanz, K-Beauty und die koreanische Küche vor. Beide sagten nach ihrem Korea-Besuch, dass sie durch den persönlichen Besuch Südkorea viel besser und näher kennenlernen konnten, als sie es durch südkoreanische Fernsehserien oder Filme tun konnten. Sie hoffen, dass Korea in der Welt noch besser bekannt wird. Es wäre schön, wenn die Landkarten-Applikationen von Korea für ausländische Touristen noch besser aufgebaut würden. Viele Netzbürger halten es für eine gute Idee, bekannte ausländische YouTuber für die Bekanntmachung von Korea als Reiseziel einzuspannen. Auch koreanische YouTuber, die im Ausland bekannt sind und großen Einfluss haben, könnten hierzu beitragen.





Die Regierung hat seit dem 1. August Maßnahmen zur Reduzierung von Einmalbechern ergriffen. Nun soll die Zahl der von großen Kaffeehausketten entsorgten Einmalbecher merklich zurückgegangen sein. Dies verdeutlichen auch Erklärungen der Mitarbeiter eines Recyclingbetriebs, der benutzte Plastikbecher von allen Läden einiger Kaffeehausketten in Seoul und der Provinz Gyeonggi einsammelt. Bei der Sammlung werden 1.000 Plastikbecher in einen Karton gelegt. Ein voller Karton wiegt etwa 10 Kilogramm. Bevor die Einsparungsmaßnahme am 1. August durchgeführt wurde, musste der Betrieb jede Woche in einem Laden drei bis vier Kartons mit benutzten Plastikbechern abholen. Zurzeit werde kaum ein voller Karton abgeholt. Nun hat die Stadt Seoul den Wandel zu einer plastikfreien Stadt verkündet. Sie hat kürzlich einen umfassenden Plan für eine Hauptstadt ohne Einmalplastik veröffentlicht. Danach soll zuerst im öffentlichen Sektor die Benutzung von Plastikbechern vollständig verboten werden. Auch in Baseballstadien und Trauerhallen sowie den Han-Fluss-Parks soll die Nutzung von Plastikbechern eingeschränkt werden, so dass bis 2022 die Nutzungsmenge von Einmalplastikartikeln wie Bechern, Strohhalmen und Plastiktüten um 50% reduziert werden kann. Ein Netzbürger meinte, dass die Reduzierung von Einmalplastik in Südkorea bestimmt in wenigen Jahren ein Erfolg werden wird. Denn die Koreaner machen alles besonders gründlich und schnell, sobald sie es einmal in Angriff nehmen. Ein anderer macht sich Sorgen darüber, dass Betriebe, die Plastikbecher herstellen oder diese entsorgen, künftig wenig Arbeit haben werden. Sie sollten schnell einen anderen Geschäftsbereich ins Visier nehmen.





Wenn alles planmäßig verläuft, wird ab dem nächsten Jahr ein System in Betrieb gesetzt, bei dem man 80% des falsch überwiesenen Geldbetrags zurückerhalten kann. Es handelt sich dabei um Falsch-Überweisungen, bei denen wegen eines Versehens des Überweisenden der Überweisungsbetrag, der Bankname oder die Kontonummer des Empfängers falsch eingegeben wurde. Obwohl die Zahl und der Umfang der betreffenden falschen Überweisungen jedes Jahr stieg, wurde bei der Hälfte davon das falsch überwiesene Geld nicht an den Überweisenden zurückgeschickt. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der betreffenden Fälle rund 117.000 mit einem Wert in Höhe von rund 263,4 Millionen Dollar, und bei 60.000 Fällen davon wurde das Geld nicht zurückgeschickt. Wenn der Empfänger das Geld nicht freiwillig zurückgibt, muss der Überweisende durch einen Prozess das Geld zurückerhalten. Deshalb verzichteten viele, die einen relativ kleinen Betrag falsch überwiesen hatten, auf das Geld. Um dieses Problem zu lösen, hat der Finanzausschuss die Maßnahme vorgestellt, bei der die öffentliche Gesellschaft für Sparversicherung die Obligation der Falsch-Überweisung kauft, zunächst für den Schaden des Überweisenden aufkommt und gegen den Empfänger einen Prozess anstrengt und dadurch das falsch überwiesene Geld zurückerhält. Betroffen sind zunächst Falsch-Überweisungen im Wert von rund 45 bis 8.990 Dollar, bei denen seit dem Überweisungstag weniger als ein Jahr verstrichen ist. Die Obligation wird unter Berücksichtigung der für den Prozess notwendigen Kosten zu einem Preis von 80% des Überweisungsbetrags gekauft. Für die Umsetzung der betreffenden Maßnahme muss jedoch das Gesetz zum Schutz der Depotinhaber geändert werden. Ein Abgeordneter der Regierungspartei will bald den entsprechenden Änderungsentwurf des Gesetzes vorlegen. Falls der Entwurf in der Legislaturperiode dieses Jahres verabschiedet wird, kann die Maßnahme in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eingeführt werden.