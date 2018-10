Präsident Moon von USA-Besuch zurückgekehrt

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch seinen Besuch in den USA beendet.





Das Staatsoberhaupt war vom 18. bis 20. September in Pjöngjang zum dritten Korea-Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammengekommen. Anschließend war er nach New York gereist, um sich am Rande der UN-Vollversammlung mit US-Präsident Donald Trump zu treffen.





Der primäre Zweck seines Besuchs in den USA bestand darin, den Weg für einen weiteren USA-Nordkorea-Gipfel zu ebnen. Das Interesse richtete sich auf die von Kim Jong-un vorgeschlagenen zusätzlichen Schritte für die atomare Abrüstung, über die Moon Trump informierte.





Beim Gipfeltreffen mit Trump bestätigte Moon den Willen Kims zur Denuklearisierung und bemühte sich darum, den festgefahrenen Dialog zwischen Pjöngjang und Washington über die atomare Abrüstung des Nordens wieder in Gang zu bringen. Präsident Trump gab daraufhin bekannt, sich in baldiger Zukunft mit Kim zu einem zweiten Gipfel treffen zu wollen.





In seiner Rede vor den Vereinten Nationen sagte Moon, es sei nun an der Zeit, dass die internationale Staatengemeinschaft auf die neue Entscheidung und die Bemühungen Nordkoreas antworte. Die Länder müssten Nordkorea dabei anleiten, den Weg des permanenten Friedens zu gehen.





Mit den Worten, die Beendung des Krieges sei dringend notwendig, brachte der südkoreanische Präsident die Erklärung des Kriegsendes als ein wichtiges Thema vor der internationalen Gemeinschaft ein.





Darüber hinaus betonte Moon auch die Bedeutung des US-südkoreanischen Bündnisses. In einer Rede vor dem amerikanischen Rat für Auswärtige Beziehungen sagte er, das US-südkoreanische Bündnis bleibe bestehen, auch wenn ein Friedensvertrag geschlossen und Korea wiedervereinigt werde.





Angesichts der günstig gewordenen Stimmung erwarten Experten, dass es noch vor den Zwischenwahlen in den USA am 6. November in den Abrüstungsgesprächen zu einem „Big Deal“ zwischen Washington und Pjöngjang kommen könnte.