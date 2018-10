Kang Shin-jae: „Der junge Ulmenbaum“

Aus dem Sendeinhalt





Die Erzählung ist geschrieben aus der Perspektive der 18-jährigen Oberstufenschülerin Sook-hee. Es geht um ihre komplizierte Beziehung zu Hyun-kyu, 22 Jahre, Physikstudent. Sook-hee und Hyun-kyu sind Stiefgeschwister. Doch es verbinden sie Gefühle, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden – die Geschichte einer verbotenen Liebe.









Literaturkritikerin Jeon So-yeon

Ulmenholz ist bekannt als sehr hart und hat einen schönen Glanz und eine lange Lebensdauer. Der Ulmenbaum in dieser Geschichte ist nicht irgendein Baum, sondern ein junger Baum, der eine neue Generation und eine neue Ära repräsentiert, nicht die alte Welt der 1950er Jahre. Sook-hee und Hyun-kyu versuchen, in dieser neuen Welt zu leben, während sie allen äußeren Zwängen widerstehen, die versuchen, ihr Glück und ihre Freiheit zu zerstören. Ihre unerschütterliche Entschlossenheit wird durch den jungen Ulmenbaum symbolisiert. Im letzten Teil der Geschichte hält Sook-hee den Baum fest und Hyun-kyu sagt ihr, sie solle nicht loslassen. Der Autor stellte den Baum und die zwei jungen Leute einander gegenüber, um ihre neue Beziehung darzustellen.









Als er zwei oder drei Meter vor mir anhielt, hatte ich das Gefühl, als liefe mein Körper von ganz alleine auf ihn zu. Doch eigentlich tat ich genau das Gegenteil. Ich hielt mich am Stamm einer jungen Ulme fest.

„Lass den Baum nicht los. Lass nicht los und höre nur auf mich. Sook-hee, du musst zurückkommen und zur Schule gehen. Vergiss alles und lerne einfach. Wir müssen getrennt bleiben. Wir müssen getrennt bleiben, aber es ist nicht so, dass wir sonst keine Wahl hätten“, sagte Hyun-kyu.

Ich zitterte leicht, während ich mich immer noch am Baum festhielt.

„Was damals im Wald geschah, war die Wahrheit, an der wir nichts ändern können. Wir können weder vergessen noch leugnen, dass es passiert ist. Wir bleiben getrennt, um wieder zusammen zu sein. Aber es gibt Dinge, die wir tun können. Wir könnten ins Ausland gehen“, sagte er.

Er wischte sich mit der geballten Faust über das Gesicht. Mein Leben war noch nicht vorbei. Ich konnte ihn weiterhin lieben.

„Versprich mir, dass du nach Hause kommst. Morgen oder übermorgen oder so schnell wie möglich“, sagte er.

Ich nickte wieder.

Er zwang sich zu einem kleinen Lächeln. Dann drehte er sich um und rannte den Hügel hinunter. Der Wind wehte ihm entgegen. Ich lachte, als ich meine Arme um den jungen Ulmenbaum legte.









Kang Shin-jae (1924-2007) debütierte 1949 mit der Erzählung „Das Gesicht“. Im Jahre 1959 wurde sie mit dem Korean Writers' Association Award ausgezeichnet. Die Erzählung „ Der junge Ulmenbaum“ erschien 1960 in der Literaturzeitschrift Sasanggye.