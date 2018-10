Nach erfolgreichen Südamerika-Konzerten singen Dreamcatcher neue Lieder

Die koreanische Girlgroup Dreamcatcher hat am 20. September ein neues Album auf den Markt gebracht. Es ist schon das dritte Minialbum und ein Nachfolgewerk zu „You and I“, das sie am 10. Mai veröffentlicht hatten.

Die Girls waren in der Zwischenzeit sehr fleißig, denn nachdem sie im Mai ein neues Werk herausgegeben hatten, gingen sie gleich auf eine Konzerttournee und das nach Südamerika. Daher sagten sie, dass sie zwar unter Zeitdruck standen, aber es trotzdem geschafft haben, ein gutes Werk hervorzubringen.

Das Lied „What“ aus dem neuen Album gehört zum Genre Metall-Rock. Diese Kategorie passt gut zu den kraftvollen Tanzbewegungen, was sie auf der Bühne auch zeigen werden.