Day6 auf Worldtour

Die koreanische Band Day6 hat Ende Juni ihre Welttournee in Seoul begonnen. Es ist ihre erste Worldtour und daher waren die Mitglieder besonders aufgeregt, ihre Fans weltweit treffen zu können. Die Auftritte in Korea, in Australien, Taiwan und Thailand waren ein voller Erfolg. Nach einer kurzen Verschnaufpause wollen sie dann am 6. Oktober in Manila ihren Fans ihre Hitsongs vortragen. Weiter geht es dann nach Nordamerika. Im Januar steigen die Sänger wieder ins Flugzeug und dann geht es ab nach Europa.

Dort werden sie verschiedene Städte besuchen. Zuerst einmal treten sie am 18. Januar in Moskau auf, dann am 20. in Madrid, am 22. Berlin, am 25. London, am 27. Paris und schließlich am 29. in Amsterdam. Insgesamt werden die Koreaner also 24 Städte besuchen und dabei 26 mal auf der Bühne stehen.

Day6 sind schon drei Jahre in der koreanischen Musikwelt tätig. Sie haben daher am 10. September anlässlich ihres Jubiläums eine Digital Single mit dem Titel “Beautiful Feeling“ veröffentlicht.