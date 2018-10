Idolgroups, die im Ausland bekannter sind

ⓒ STARSHIP ENT

Die Zahl der Idolgroups, die mehr im Ausland tätig und bekannt sind, steigt stetig. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie daheim nicht beliebt wären, nur sind sie im Ausland noch aktiver.

Als Beispiel kann man die Gruppe MonstarX nennen. Diese Gruppe ist besonders im Nachbarland Japan beliebt. Als sie am 12. September eine Single für den japanischen Markt herausgegeben haben, kam sie gleich auf den Spitzenplatz der Orikon Tages-Single-Charts. Aber das ist nicht alles.

Die Single vom letzten Jahr konnte ebenfalls einen guten Rang in den japanischen Charts erreichen. MonstarX sind auch in anderen Regionen der Welt beliebt, denn neue Alben erreichen stets gute Positionen der Billboard World Album Charts.

Jüngst hat das japanische Fernsehen „TV Asahi“ die koreanische Boyband The Boyz unter die Lupe genommen und sie als „K-Pop-Rookies“ vorgestellt. Diese Gruppe debütierte erst im Dezember des letzten Jahres, ist aber mehr in Japan als in Korea bekannt und beliebt. Sie haben bereits am 5. September ein neues Lied auf den Markt gebracht und sind damit im Nachbarland erfolgreich aktiv.