Musikbank in Berlin ging erfolgreich über die Bühne

ⓒ KBS News

Endlich war es soweit! Am 15. September konnte man die koreanischen K-Pop-Stars in Berlin auf der Bühne stehen sehen!

Die Musiksendung Musikbank des Senders KBS2 hat ihren 13. Auslandsauftritt dieses Mal in Berlin durchgeführt.

Schon vor Wochen konnte man auf den Straßen, Poster sehen, die diesen Event angekündigt haben. Alle K-Pop-Fans in Europa, darunter besonders die in Deutschland, waren voller Vorfreude.

Als der Vorverkauf der Tickets begann, waren diese in sehr kurzer Zeit vergriffen. Etwa 10.000 Besucher waren an dem Tag versammelt und jubelten ihren Idolen zu, wenn sie auf die Bühne traten. 95% der Anwesenden waren Nichtkoreaner, was beweist, dass der K-Pop sich nun als Musikgenre etabliert hat das von Menschen weltweit gemocht wird. Trotz der Sprachbarriere sangen die Fans alle Lieder mit und tanzten zum Gesang der Künstler. Das Konzert dauerte drei Stunden, aber alle waren der Meinung, dass es einfach zu kurz war und die Zeit zu schnell verflogen war.

Aber die K-Pop-Fans brauchen nicht zu traurig zu sein, denn in Kürze werden sich K-Pop-Fans ein weiteres Mal in Berlin versammeln. Mitte Oktober ist ein Konzert von BTS geplant. Die 30.000 Tickets waren in nicht mal zehn Minuten ausverkauft, darüber wurde auch in den deutschen Medien berichtet.