ⓒ Getty Images Bank

In der letzten Sendung von Fabians Korea haben wir uns bereits dem Chuseok-Fest in Korea gewidmet. Doch wie sieht das ganze in der Praxis aus? Chuseok liegt ja nur ein paar Tage zurück. Heute wollen wir schildern, wie wir persönlich die Feiertage erlebt haben. Bleiben Sie dran!