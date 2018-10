Bisher über 800 Tote nach Erdbeben und Tsunami in Indonesien

ⓒYONHAP News

Die Schäden nach einer verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi nehmen weiter zu.





Die Insel wurde am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 7,5 heimgesucht. Große Schäden werden neben der Stärke auch auf topografische Merkmale des Katastrophengebiets zurückgeführt. Die erschütterte Stadt Palu mit 380.000 Einwohnern befindet sich in einer langen und schmalen Bucht. Die Bucht ist lediglich zwei Kilometer breit, jedoch zehn Kilometer lang. Meerwasser habe sich wegen des Tsunamis in einem engen Raum versammelt, was die Zerstörungskraft vergrößert habe, heißt es. Die Tsunami-Wellen waren an einigen Orten drei Meter hoch, sogar sechs Meter wurden erreicht.





Indonesien besteht aus über 17.000 Inseln und befindet sich auf dem zirkumpazifischen Erdbebengürtel, dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Deshalb sind Erdbeben in dem Land keine Seltenheit. Doch selbst Experten finden erstaunlich, dass sich diesmal auch ein Tsunami ereignete. Denn Sulawesi befindet sich auf einer Blattverschiebung (strike-slip fault), die sich horizontal bewegt. Dagegen ereignet sich ein Tsunami normalerweise in einer Subduktionszone, bei der eine Meeresplatte unter die Erdkruste abtaucht. Sollte in einer Subduktionszone ein Erdbeben geschehen, bewegt sich das Meerwasser vertikal und es kommt zu einem Tsunami. Beispiele hierfür sind die Tsunamis auf der indonesischen Insel Sumatra im Jahr 2004 und in Ost-Japan im Jahr 2011.





Es gibt verschiedene Vermutungen über die Ursache für den Tsunami auf Sulawesi. Einige meinen, es liege daran, dass wegen der Erschütterungen des Erdbebens ein Bergrutsch im Meer ausgelöst worden sei. Andere vermuten, dass sich der zerborstene Teil der betroffenen Blattverschiebung in einem Bruchstück befunden habe, das sich senkrecht bewegen könne. Es handelt sich jedoch dabei um bloße Vermutungen. Die letztendliche Ursache muss noch geklärt werden.





In Indonesien kam es bereits im August auf der beliebten Touristeninsel Lombok mehrmals zu Erdbeben, dabei kamen über 500 Menschen ums Leben.