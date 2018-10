Zeremonie zum Tag der Streitkräfte erstmals am Abend stattgefunden

ⓒYONHAP News

Die offizielle Zeremonie zum diesjährigen Tag der Streitkräfte hat ohne eine Demonstration der militärischen Stärke und stattdessen in Form eines Festes stattgefunden. Das habe die jüngsten Veränderungen der Situation auf der koreanischen Halbinsel eindeutig erfordert, heißt es.





Die Zeremonie zum 70. Tag der Streitkräfte begann um 18.30 Uhr im Kriegsmuseum in Seoul. Damit solle erleichtert werden, dass allgemeine Bürger die Veranstaltung verfolgen können, hieß es zur Begründung. Zum Auftakt erfolgte eine Flugschau des Demonstrationsteams der Luftwaffe, Black Eagles. Der Verteidigungsminister hielt anschließend eine Gratulationsrede, Orden und Auszeichnungen wurden verliehen. Dannach folgte eine Rede des Staatspräsidenten. Eine Taekwondo-Demonstration und eine Demonstration des künftigen Systems zur Kampfführung folgten. Die Zeremonie wurde mit einer Aufführung eines Popsängers beendet.





Bei der Taekwondo-Demonstration traten über 130 Soldaten auf und führten den Taekwondo-Tanz sowie die als Poomsae bezeichneten Bewegungsformen auf. Im Anschluss demonstrierten Soldaten des Heeres, die mit der sogenannten "Warrior Platform“ bewaffnet sind, das künftige System zur Kampfführung. Die „Warrior Platform“ besteht aus 33 Arten der ultramodernen Kleidung und weiteren Geräten zur Kampfführung.





In einem Video wurden künftige Waffensysteme der Luftstreitkräfte wie der Tarnkappen-Kampfjet vom Typ F-35A und die Luft-Boden-Rakete Taurus vorgestellt. Als künftige Waffensysteme der Marine wurden ein unbemanntes Landfahrzeug und ein U-Boot präsentiert. Im Anschluss seilten sich Soldaten von einem Hubschrauber aus ab und zeigten, wie sie eine dringliche Operation ausführten. Zum Schluss der Zeremonie trat der beliebte Sänger Psy auf und förderte die festliche Stimmung.





Die Armee veranstaltete zum Tag der Streikräfte alle fünf Jahre eine groß angelegte Parade. Dieses Jahr jährte sich der Tag zum 70. Mal, eine Straßenparade war ursprünglich. Die Armee verzichtete jedoch darauf und gestaltete die Zeremonie eher als Festlichkeit, an der sich auch Bürger beteiligten. Letztes Jahr hatten die Feierlichkeiten am Sitz der Zweiten Flotte der Marine in Pyeongtaek stattgefunden. Es wurden zahlreiche strategische Waffen gegenüber Nordkorea mobilisiert, um die militärische Stärke zu demonstrieren. Die letztjährigen Spannungen und die diesjährige friedliche Stimmung bei den innerkoreanischen Beziehungen spiegelten sich schließlich auch bei der Zeremonie zum Tag der Streitkräfte wider.