US-Außenminister trifft Nordkoreas Machthaber am Sonntag

Die USA und Nordkorea kehren an den Verhandlungstisch zurück. US-Außenminister Mike Pompeo wird am Sonntag Nordkorea besuchen und mit Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob ein „Big Deal“ für die Denuklearisierung gelingt und ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel festgelegt wird.





Pompeos neuer Nordkorea-Besuch selbst ist auch von Bedeutung. Dieser ist nämlich ein Signal dafür, dass es zu einer Koordinierung zwischen Nordkorea und den USA kommen kann. Pompeo plante ursprünglich Ende August einen Besuch in Nordkorea, die Reise wurde jedoch nur einen Tag nach deren Bekanntmachung abgesagt. Präsident Donald Trump begründete die Absage mit unzureichenden Forschritten bei der Denuklearisierung Nordkoreas. Daher kann der neue Nordkorea-Besuch des US-Außenministers bedeuten, dass es gewisse Forschritte bei den wechselseitigen Beziehungen gibt. Zumindest wären die Bedingungen dafür erfüllt.





Beobachter vermuten, der Schlüssel für den zustande gebrachten Nordkorea-Besuch von Pompeo könnte das sogenannte „plus Alpha“ sein. Es handelt sich dabei um eine unveröffentlichte Botschaft von Kim Jong-un an Trump, die Südkoreas Präsident Moon Jae-in übermittelt hat. Am 25. September, einen Tag nach dem Treffen zwischen Moon und Trump in New York, traf Pompeo den nordkoreanischen Außenminister Ri Yong-ho. Dabei akzeptierte Pompeo Ris Einladung nach Pjöngjang.





Die USA haben bisher von Nordkorea substanzielle Schritte zur Denuklearisierung verlangt. Nordkorea forderte seinerseits entsprechende Maßnahmen wie eine Erklärung des Kriegsgendes und eine Lockerung der Sanktionen. Pompeos Reise nach Nordkorea bedeutet, dass zumindest ein gewisser Spielraum zum Kompromiss entsteht, um die Positionen beider Seiten einander anzunähern. Daher wird der Erfolg des anstehenden Nordkorea-Besuchs von US-Außenminister Pompeo daran gemessen, ob ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel zustande kommt. Sollte Pompeo einen Lösungsansatz finden, wird voraussichtlich beim Treffen zwischen Kim und Trump versucht, einen „Big Deal“ zu erzielen. Es sind jedoch auch besorgte Stimmen zu hören, dass im Falle eines gescheiterten Versuchs von Pompeo die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA noch komplizierter werden könnten. Nordkorea gab in letzter Zeit harte Äußerungen von sich und betonte, dass es nicht einseitig denuklearisieren werde. Diese Haltung wird als Versuch verstanden, im Vorfeld der Verhandlungen seine Stärke zu zeigen, könnte jedoch gegebenenfalls die Verhandlungen erschweren.