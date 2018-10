3boon1 ist Spezialist für Schaumstoffmatratzen

ⓒ 3boon1

Der koreanische Matratzen-Spezialist 3boon1 ist ein vielversprechendes Startup-Unternehmen, dessen Umsatz nur ein Jahr nach der Gründung neun Millionen Dollar erreicht. Firmenchef Jeon Ju-hun:





3boon1 ist ein Matratzenhersteller. Wir produzieren vor allem Schaumstoffmatratzen, und wir stellen noch andere Produkte her, die die Schlaferfahrung verbessern sollen. Nach dem Studium war ich im Getreidehandel tätig. Danach begann ich mein eigenes Unternehmen mit einer App für Reinigungskräfte. Doch das lief nicht so wie erwartet. Ich schlief daher schlecht, und ich realisierte, wie wichtig es ist, einen gesunden Schlaf zu haben. Ich gründete schließlich eine Matratzenfirma.





ⓒ 3boon1

Jeon studierte Mikrobiologie an der Seouler National-Universität. Nach seinen ersten gescheiterten Geschäftsprojekten und seiner eigenen Erfahrung mit Schlaflosigkeit sah er ein Potenzial beim Matratzenverkauf. Nachdem er sich bei einer Matratzenfabrik umgeschaut hatte, gründete er Anfang 2017 3boon1, was auf Koreanisch „ein Drittel“ heißt. Das Unternehmen wollte die Schlafbedingungen für die Menschen verbessern, wozu gehöre, dass ein Drittel des Tages und damit ein Drittel des Lebens mit Schlafen verbracht werde:





Unsere Schaumstoffmatratze enthält keine Federn. Anders als eine Federmatratze passt sich unser Modell perfekt den Konturen des Körpers an. Es besitzt eine Schicht von fünf verschiedenen Schaumstoffen, und die Menschen fühlen sich so, als wenn sie auf dem Wasser liegen würden. Auch beseitigt es mögliche Schmerzen an den Druckpunkten, wie etwa Schultern und Hüfte, wenn die Menschen auf der Seite liegen.





Es gibt prinzipiell drei Arten von Matratzen: Feder, Latex und Schaumstoff. Während die Koreaner mehr Federmatratzen benutzen, sind in Europa und den USA immer mehr Schaumstoffmatratzen im Gebrauch. Die aus Polyurethan bestehende Schaummatratze verteilt das Körpergewicht ungeachtet der Lage gleichmäßig. Ein Problem war jedoch der Geruch von Polyurethan. 3boon1 greift auf Wärmebehandlung zurück, um das Problem zu lösen. Ein spezieller Schaumstofftyp mit dem Namen Cool liegt ganz oben, um für ausreichend Ventilation zu sorgen. Das Unternehmen erwarb das Ökolabel CertiPUR in Europa, das für umweltfreundliche Produkte vergeben wird:





Normalerweise führen Möbelhersteller selten Beta-Testreihen von neuen Produkten durch. Doch auf Versuchsbasis verteilten wir unsere Produkte an Menschen, die an Schlafstörungen litten. Nach den Tests gaben die Verbraucher ihr Urteil, das wir dann bei unseren Produkten berücksichtigten.





Das Unternehmen ist stolz darauf, sich bei den Materialien, dem Produktionsverfahren und dem Verkauf von den Wettbewerbern zu unterscheiden:





Allgemein kauft man Matratzen in Offline-Geschäften. Doch sind die Ladenmiete und Verkaufskräfte mit hohen Kosten verbunden. Wir verkaufen unsere Produkte vor allem im Internet. Doch bieten wir auch eine Erlebniszone im elften Stock eines Gebäudes an. Die Kunden können dort zu einem niedrigen Preis unsere Produkte ausprobieren. Wir haben viel Forschung betrieben, um Schaumstoffe von langer Haltbarkeit herzustellen.





ⓒ 3boon1

Das Unternehmen straffte die Verteilungsstruktur, um seine Produkte online zu vermarkten und auf sozialen Medien anzubieten. Wenn der Käufer die Kiste mit der Matratze auspackt, dehnt diese sich auf die normale Größe aus. So müssen auch keine Angestellten der Firma das Haus besuchen, um die bestellte Matratze auszupacken. 3boon1 verkauft seine Produkte zu etwa einem Drittel des Preises von herkömmlichen Matratzen:





Wir haben in diesem Jahr mehr als 1000 Matratzen verkauft. Das ist etwa das Hundertfache des anfänglichen Verkaufs. Sie können zahlreiche Kundenkommentare lesen, die meiner Meinung nach die treibende Kraft für unser Wachstum sind. Ich denke, unser Unternehmen ist einer der drei führenden Hersteller von Schaumstoffmatratzen im einheimischen Markt. China und Südostasien sind sehr an unseren Produkten interessiert. Es gibt aus diesen Regionen viele Anfragen von Hotels. Zunächst konzentrieren wir uns aber auf den einheimischen Markt. Wir erwägen aber, in den Märkten Russlands und Südamerikas vorzustoßen, auf denen weniger Wettbewerb herrscht als in den USA.