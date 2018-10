Die innerkoreanische Wirtschaftskooperation

ⓒ YONHAP News

Die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea hat auch die Hoffnung auf eine umfangreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit genährt. Drei Monate nach dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea in Singapur kam es im September in Pjöngjang auch zum dritten Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Dabei ging es auch um Wirtschaftsfragen. Zum Thema sagt der Wirtschaftsexperte Chung Chul-jin:





Die Pjöngjang-Erklärung dreht sich vor allem um militärische Fragen und die Denuklearisierung. Sie enthält aber auch Details über potenzielle Wirtschaftsprojekte zwischen Süd- und Nordkorea. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der Infrastruktur einschließlich Schienen und Straßen sowie die Wiederaufnahme des gemeinsamen Industrieparks in Kaesong und des Reiseprogramms für das Kumgang-Gebirge in Nordkorea. Beide Seiten wollen auch über die Einrichtung einer Wirtschaftssonderzone entlang der Westküste und einer speziellen Tourismuszone an der Ostküste der koreanischen Halbinsel sprechen. Für dieses Projekt ist es nötig, die grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecken und Straßen wiederherzustellen.





In der gemeinsamen Erklärung vom 20. September bekräftigen Moon und Kim ihre Entschlossenheit, die Eisenbahnstrecken und Straßen zu modernisieren, wie sie es schon im April getan hatten. Der Betrieb des Kaesong-Industrieparks und das gemeinsame Kumgang-Tourprogramm sollen dann wieder aufgenommen werden, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Die Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen über die Grenze ist der erste Schritt für die Schaffung einer „Wirtschaftsader“ auf der geteilten Halbinsel:





Südkorea wird zunächst an der Eisenbahnstrecke im östlichen Teil und einer Straße im Westen auf eigenem Territorium arbeiten. Es geht konkret um die Wiederherstellung des Abschnitts zwischen Gangneung und Jejin der östlichen Donghae-Strecke sowie um die Straße, die der westlichen Gyeongui-Linie folgt. Die grenzüberschreitende Straße zwischen Musan im Süden und Kaesong im Norden ist weniger als zwölf Kilometer lang. Die Verbindung der Donghae-Linie wird etwa zwei Milliarden Dollar und die der Gyeongui-Straße auf südkoreanischer Seite 460 Millionen Dollar kosten.





Seoul und Pjöngjang einigten sich darauf, noch in diesem Jahr den Grundstein für die Verkehrsverbindungen zu legen. Falls die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea gelockert werden, könnte Südkorea nordkoreanische Arbeiter anstellen und auch finanzielle Transaktionen über die Grenze durchführen. Zudem müssten sich die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA so verbessern, dass eine Lockerung der Sanktionen zu einem Export strategischer Materialien nach Nordkorea führen kann:





Einige südkoreanische Unternehmen haben mit Wirtschaftsprojekten mit Nordkorea Erfahrung. Samsung plante im Jahr 2000, als der erste innerkoreanische Gipfel stattfand, im Norden einen Industriekomplex für Elektronikgüter zu bauen. Es hat bis 2010 Investitionspläne gegeben, die die Herstellung von Fernsehern und Handys voraussahen. Die LG Group hat bereits bis 2009 auf Auftragsbasis TV-Geräte herstellen lassen. Der Mobilfunkbetreiber LG Uplus gilt ebenfalls als interessierter Investor für Nordkorea. Das macht Sinn, da auf die Entwicklung der Schienenstrecken und Straßen die Einrichtung eines Telekommunikations- und Stromnetzes folgen müsste. Auch andere Telekommunikationsunternehmen wie SK Telecom sind interessiert, und es gibt Gespräche über die Schaffung entsprechender Netze und selbst den Bau einer Smart-Stadt in dem kommunistischen Land.





Topmanager der vier größten südkoreanischen Konzerne waren mit dabei, als Moon Pjöngjang besuchte. Dazu gehörten auch der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und der SK-Vorsitzende Chey Tae-won. Die Hyundai-Gruppe, die als Pionier für die Wirtschaftszusammenarbeit mit Nordkorea gilt, entwirft Pläne für Elektrizitäts- und Telekommunikationsanlagen in Nordkorea. Auch will sie das Kumgang-Tourprogramm fortsetzen. Stahlhersteller wie POSCO erwägen die Möglichkeit, Bodenschätze in Nordkorea zu fördern. Nordkoreas Machthaber äußerte seinerseits die Hoffnung, sein Land als Wissenschafts- und Technologie-Standort zu entwickeln:





In den nächsten fünf Jahren könnte die innerkoreanische Wirtschaftskooperation 130.000 Jobs schaffen und Südkorea dabei verhelfen, dass sein Bruttoinlandsprodukt um zusätzlich 0,81 Prozentpunkte im Jahr wächst. Der Kaesong-Industriekomplex könnte in den nächsten 30 Jahren einen Wirtschaftseffekt von über 160 Billionen Won, oder 145 Milliarden Dollar, erzeugen. Während Südkorea eine geringe Geburtenrate und eine schrumpfende Bevölkerung im erwerbstätigen Alter hat, kann Nordkorea Niedriglohn-Arbeitskräfte stellen. Südkorea könnte durch den innerkoreanischen Schienen- und Straßenverkehr neue Wachstumsmotoren schaffen.





Nordkorea könnte durch die Zusammenarbeit mit Südkorea Investitionen anziehen und den Markt auf der koreanischen Halbinsel mit einer Bevölkerung von 80 Millionen erweitern:





Wichtig ist die Aufhebung der internationalen Sanktionen. Der UN-Sicherheitsrat und die USA werden wohl erst dann ihre Sanktionen Schritt für Schritt lockern, wenn es wesentliche Fortschritte bei der Denuklearisierung gibt. Alle diese Pläne und Ideen über die innerkoreanische Wirtschaftskooperation werden zu nichts führen, solange die Sanktionen bestehen.





Für die internationale Gemeinschaft sind die Maßnahmen zur atomaren Abrüstung wichtiger als die innerkoreanischen Wirtschaftsprojekte. Dank des jüngsten Gipfeltreffens zwischen Süd- und Nordkorea können aber auch die Verhandlungen Pjöngjangs mit Washington wiederaufgenommen und der Weg zur Wirtschaftskooperation geebnet werden.