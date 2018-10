Koo Hyo-seo: „Reliquien“

Aus dem Sendeinhalt





Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Die Erzählung "Relikte" wird von der Stimme einer chinesischen Korkeiche erzählt. Man könnte nun einwenden, dass es doch seltsam ist, wenn ein toter Baum sagt, dass er tot sei. Kein totes Wesen kann sagen, dass es tot ist. Die Eiche in dieser Geschichte steht auf der Grenze zwischen Leben und Tod. So ist es nicht verwunderlich, wenn dieser Baum das Schicksal der Schamanin betrachtet. Sowohl die Schamanin als auch der Baum sind Wesen, die uns ins Bewusstsein rufen, dass der Tod nicht so weit vom Leben entfernt ist und dass wir uns an den Tod erinnern müssen.









Bevor sie Schamanin wurde, hatte die Frau Kinder. Doch sie kann sie nicht ernähren, bringt die Kinder um und begräbt sie unter dem Baum. Irgendwann beginnt sie, andere menschen zu heilen.







Die meisten Leute, die sie aufsuchten, waren Frauen. Diejenigen, denen man im Krankenhaus nicht mehr helfen konnte, kamen schließlich zur Schamanin gekrochen und fielen vor ihr auf die Knie.

"Ihr habt wohl etwas vergessen, nicht wahr?", sagte die Schamanin.

Sie erinnerten sich an die Kinder, die gestorben waren oder die sie getötet hatten. Sie erinnerten sich an die Eltern, die gestorben waren oder die sie getötet hatten.

"Ich habe das Kind vergessen, das ich getötet habe“, sagte eine Frau.

"Warum hast du das Kind getötet?", fragte die Schamanin.

"Um zu leben. Weil ich leben wollte“, antwortete die Frau.

"Und du hast gelebt. Warum aber hast du vergessen? Du hast die Kinder getötet, damit du leben kannst. Du solltest ein gutes Leben führen, um ihrem Tod gerecht zu werden“, erwiderte die Schamanin.

Die kranken Frauen weinten und nickten. Die Schamanin schrie ihnen ins Gesicht. Bulmang 불망!“









Koo Hyo-seo:

Die Dorfbewohner und ich dachten, das wäre nur ein Schrei ohne Bedeutung, aber später fand ich heraus, dass es der Begriff "Bulmang" war, der "Vergiss nicht" bedeutet. Sie meinte: "Vergiss nicht den Tod", auf Lateinisch "Memento Mori". Ist das nicht seltsam? Ich bekam eine Gänsehaut, als mir klar wurde, dass Bulmang in Korea und Memento Mori im Westen das Gleiche bedeuten. Das Erinnern an die Toten konzentriert sich nicht auf den Tod selbst, sondern auf unser Leben. Wir denken oft darüber nach, wie wir unser Leben frei von Reue leben können. Wir werden durch den Tod eines anderen an die Kostbarkeit des Lebens erinnert und geloben, ein Leben ohne Gier und mit Selbstzufriedenheit zu führen. Je mehr wir über den Tod nachdenken, desto mehr gewinnt unser Leben an Bedeutung. Ich denke, das ist es, was "Bulmang" bedeutet.









Koo Hyo-seo wurde 1958 in Incheon geboren. Sein literarisches Debüt feierte er 1987 mit der Erzählung „Madi“. 2006 wurde er mit dem Hwang-Sunwon-Literaturpreis, 2014 mit dem Dongin-Literaturpreis ausgezeichnet. Die Erzählung „Reliquien“ erschien 2005.