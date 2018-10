ⓒ SM Entertainment

Die langjährige K-Pop-Band Super Junior wird im nächsten Monat ihr neues Album in Macau herausgeben.





Ihre neue EP „One More time“ wird am 8. Oktober zum ersten Mal im MGC Cotai Resort in Macau vorgestellt.





Die EP ist das erste Album nach der Rückkehr von Ryeowook, der seinen Militärdienst abgeschlossen hatte. Das Album zeigt starke Einflüsse des Latin Pop sowie den für die Gruppe typischen Stil.