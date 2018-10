Seonmi _ Siren

Ich habe es dir doch gesagt, dass du nicht reinfallen solltest. Dass es gefährlich werden kann, sobald du diese Hand hältst





Now you’re bleeding, trotzdem fühle ich mich dir verbunden, auch wenn ich bereits Bescheid weiß. Warum schaust du mich nur so an?





Lass mich los, zögere nicht, sondern lass mich einfach los. Du weißt doch, dass ich dich verletzen werde





In deinen Vorstellungen ist meine schöne Gestalt leider nicht vorhanden





Komm nicht näher, Boy. Auch wenn du trauerst, weine ich nicht





Schau mich nicht mehr an, Boy. Auch wenn du trauerst, weine ich nicht









울다 weinen

나는 운다 Ich weine

나는 울지 않는다 Ich weine nicht.

울지 마 / 울지 마세요 Weine nicht.