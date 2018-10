Nationaler Gründungstag und königliche Schreinmusik

Jede Nation verfügt über einen Gründungsmythos. Vor Tausenden von Jahren kamen die vorher über weite Flächen verstreut lebenden Menschen in Gemeinschaften zusammen und entwickelten ein das Zusammenleben ordnendes Gerüst sowie gemeinschaftliche Regeln. In diesen Zeiten existierte noch kein Schriftsystem und so gaben die Menschen ihre Erfahrungen mündlich weiter. Diese Geschichten gewannen mit der Zeit einen mythischen Charakter und sind heute als solche in Erinnerung geblieben. Diese Erzählungen mögen aus heutiger Sicht als unwissenschaftlich oder abergläubisch erscheinen, doch an ihnen lässt sich sehr gut die stolze Vergangenheit eines Volkes ablesen. Heute feiert Korea zum 4.351. Mal seinen Nationalen Gründungstag bzw. den Gaecheonjeol개천절. Der Feiertag erinnert an die Gründung von Gojoseon, die erste Nation des koreanischen Volkes, und den Gründer Dangun단군.





„Sujecheon“ 수제천bedeutet in etwa „das Leben ist dem Himmel gleich“ und das Stück bittet um ein langes Leben sowie Wohlstand. Die Musik stammt aus der Baekje-Zeit vor etwa 1.400 Jahren. Viele Koreaner haben in der Schule das Baekje-Lied „Jeongeupsa“ 정읍사 kennengelernt. Es beginnt mit den Worten: “Lieber Mond, steige hoch empor und werfe Licht auf die nassen Flächen.“ Das Lied soll von einer Frau stammen, die in dem Dorf Jeongeup lebte und auf die Rückkehr ihres Mannes wartete. Das Stück überdauerte die Goryeo-Zeit und hielt sich bis zur Joseon-Zeit, wo es sogar zu großen königlichen Veranstaltungen gespielt wurde. Dieses schlichte Lied, das vor Jahrhunderten von einer Frau aus der Baekje-Zeit verfasst wurde, erfuhr im Laufe der Zeit beachtliche Veränderungen hinsichtlich seiner Melodie und Bedeutung. Dennoch bewahrte das Lied auch in seiner veränderten Form stets das Mitgefühl für seine Mitmenschen. Das mag auch ein Grund gewesen sein, warum sich das Lied bis heute halten konnte.





Für sein Mitgefühl ist auch König Sejong aus der Joseon-Zeit bekannt. Diesem König lag das Wohl seines Volkes besonders am Herzen. Die Erfindung des koreanischen Schriftsystems Hangeul 한글 wurde von dieser Fürsorge für sein Volk angetrieben, das die chinesischen Schriftzeichen weder lesen noch schreiben konnte und ihm so keine Mittel zur Verfügung stand, um Gesuche einzureichen. König Sejong komponierte auch das „Yeominrak” 여민락, was übersetzt bedeutet: „Stück, das gemeinsam mit dem Volk genossen werden soll“. Man könnte denken, dass König Sejong das Stück von einem Musiker verfassen ließ und nur seinen Namen darüber setzte. Doch König Sejong selbst soll musikalisch außerordentlich begabt gewesen sein sowie über ein absolutes Gehör verfügt haben. König Sejong wird auch als Urheber der königlichen Schreinmusik oder auf Koreanisch Jongmyeojeryeak종묘제례악gesehen, die ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. In den Annalen von König Sejong, dem Sejong Sillok 세종실록, wird beschrieben, wie der König zahlreiche Musikstücke komponierte. In einem Eintrag vom Dezember des 31. Regierungsjahres von König Sejong ist beispielsweise zu lesen: „Der König war so bewandert in der Musik, dass alle neuen Musikstücke von ihm selbst geschrieben wurden. Er komponierte die Musik an einem Abend, während er mit einem Stock den Takt klopfte.“





Die köngliche Schreinmusik besteht aus zwei Hauptteilen: die Botaepyeong보태평-Suite preist die akademischen Leistungen der Könige, während die Jeongdaeeop정대업-Suite ihre militärischen Erfolge würdigt. Jede Suite umfasst 11 Musikstücke. Zu Beginn der Joseon-Zeit wurden die Ahnenriten noch von chinesischer Musik begleitet. Doch dann wandte König Sejong ein, dass die koreanischen Könige, die zu Lebzeiten koreanische Musik gehört hatten, sich wohl nach dem Tod kaum an der chinesischen Musik erfreuen dürften, und er versuchte die rituelle Ahnenmusik einer Erfrischungskur zu unterziehen. Sein Plan, eine neue Musik zu komponieren, traf jedoch auf heftigen Widerstand von Seiten der Regierungsbeamten. Sein Sohn, König Sejo, konnte jedoch den Wunsch seines Vaters durchsetzen und er ließ die Hofmusik für die königlichen Ahnenriten letztendlich umschreiben. Den historischen Aufzeichnungen von König Sejong zufolge soll er auch angeordnet haben, alle Volkslieder dokumentieren zu lassen, Auf diesem Wege wollte der König nämlich herausfinden, wie das Volk über die Verwaltung des Landes dachte.





