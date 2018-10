Südkorea beendet Basketball-WM der Damen mit Platz 14

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Mannschaft hat die Basketball-Weltmeisterschaft mit Platz Vierzehn beendet. Die Spielerinnen aus den USA gewannen das Turnier zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum zehnten Mal. Der Rekordweltmeister und Titelverteidiger setzte sich im Finale im spanischen San Cristobal de la Laguna gegen Australien mit 73:56 durch. Seit 1986 hat die Auswahl aus den USA mit Ausnahme der Turniere 1994 in Brasilien und 2006 in Australien alle WM-Titel abgeräumt.





Mit ihrem Sieg auf Teneriffa hat sich das US-Team vorzeitig für die Endrunde der Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Gastgeber Spanien sicherte sich den dritten Platz nach einem 67:60 gegen Belgien. China schaffte es auf Platz sechs nach einer 67:81 Niederlage gegen Frankreich. Unter den asiatischen Teilnehmern erreichten die Chinesinnen damit die höchste Position. Für Südkorea reichte es nach Niederlagen in allen drei Gruppenspielen nur für Platz 14.





Die Amerikanerin Breanna Stewart wurde zum MVP des Turniers gekürt. Sie erzielte pro Spiel 16,3 Punkte, machte 6,3 Rebounds und bereitete 2,5 Punkte vor.