Sportkletterin Kim Ja-in wieder an der Weltcup-Spitze

ⓒ YONHAP News

Sportkletterin Kim Ja-in hat ihr erstes Weltcup-Gold in der aktuellen Saison gewonnen.

Beim fünften Weltcup im slowenischen Kranj siegte die Koreanerin im Lead-Wettkampf vor Janja Garnbret aus Slowenien und Hanna Schubert aus Österreich, die sich gemeinsam den zweiten Platz teilten.





Kim war im vergangenen Jahr mit ihrem Sieg beim vierten Weltcup zum 26. Mal auf das höchste Podesttreppchen gestiegen. Sie stellte damit bei der Zahl der Weltcup-Siege im Lead einen Rekord bei den Frauen auf. Nach einer Durststrecke von 13 Monaten konnte sie in Kranj ihren 27.Sieg holen.





Das Kletterass hatte die Vorrunde als Beste von 26 Teilnehmerinnen passiert. Sie schaffte ohne Schwierigkeiten die gesamte Strecke und zog als Erste in die Runde der acht Finalistinnen ein. Im Finale gelang es ihr zwar nicht, die gesamte Strecke zu absolvieren, mit Erreichen der 41 konnte sie dennoch den Wettkampf für sich bestreiten. Mit 27 Siegen hält Kim Ja-in weiterhin ihren Rekord der meisten Weltcup-Siege im Lead aufrecht. Die Aussichten sind daher gut , dass sie auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ein erfolgreiches Ergebnis anliefern wird.





Die Sportlerin sagte über ihre Agentur „All That Sport“, dass sie im Finale angespannt und nervös gewesen sei. Jedoch sei es ihr gelungen, ihre Topform im Halbfinale aufrecht zu erhalten. Es sei für sie ein Wunder, zehn Jahre lang in ihrer Disziplin an der Spitze zu stehen.