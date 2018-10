Immobilienblase in Hongkong am gefährlichsten

ⓒ YONHAP News

In Hongkong ist das Immobilien-Blasen-Risiko am größten. In fast allen Metropolen der Industrieländer ist der Immobilienmarkt überbewertet. Laut dem diesjährigen Global Real Estate Bubble Index der Schweizer Finanzgruppe UBS besteht jedoch das größte Blasenrisiko in Hongkong. Dem Bericht nach betrug der globale Immobilien-Blasenindex für Hongkong 2,03 und war von den 20 urbanen Zentren der Welt, die Gegenstand der Untersuchung waren, am höchsten.





Laut der UBS-Studie stiegen die Immobilienpreise in Hongkong seit 2012 jährlich um die zehn Prozent. Eine Ursache sei das mangelnde Angebot an Wohnungen. Auch die Maßnahmen der Behörden, um den Anstieg des Immobilienpreises zu bremsen, seien wirkungslos gewesen. Deutlich zugenommen haben auch die Überbewertungen in München, Toronto, Vancouver und Amsterdam. Seoul befand sich diesmal nicht in der Liste der untersuchten Städte.