Puppen-Demonstration im Mullae Art Village

In dem Viertel Mullae-Dong, einer ehemaligen Industriezone, stehen Metallfabriken und Studios von Künstlern nebeneinander. Die Fabriken sind seit je her hier sesshaft, die Künstler haben erst im letzten Jahrzehnt begonnen sich einzunisten. Mit ihren fantasievoll eingerichteten Werkstätten und bunten Wandgemälden haben sie viel Leben und ein künstlerisches Ambiente in die triste Fabriksiedlung gebracht. Das Mullae Art Village, wie man das Viertel heute nennt, ist ein einzigartiges Kunstmuseum im Freien. Man tritft in jeder Gasse auf originelle Wandgemälde und Skulpturen, die draussen ausgestellt sind.





Im Rahmen des von der Seouler Kulturstiftung unterstützten Programms „Mullae Emerging Energetic“, kurz MEET, finden im Mullae Art Village bis November verschiedene Kultur-und Kunstprojekte statt. MEET wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, kreatives Schaffen der Künstler in Mullae-dong zu fördern. Für Aufmerksamkeit sorgen kleine, kunstvoll gestaltete Puppen die Demo-Plakate in den Händen halten.