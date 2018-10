Mamamoo veröffentlicht neue japanische Single

ⓒ KBS

Die populäre K-Pop-Girlgroup Mamamoo wird diese Woche ihr Debüt-Album in Japan herausgeben.





Mit der Veröffentlichung des Albums wird die Gruppe auch auf Konzerttour gehen und in japanischen Großstädten auftreten. Ihr japanisches Album beinhaltet unter anderem Hits wie „Decalcomanie“ sowie eine neue Single mit dem Titel „You Don’t Know Me“. Die Konzerttour wird am 5. Oktober in Osaka starten.





Das Musikvideo von „Decalcomanie“ wurde auch am Dienstag auf einem japanischen Sender präsentiert.