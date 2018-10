Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ KBS

Die Netzbürger interessierten sich für die Nachricht, dass die Regierung im nächsten Jahr im Ankunftsbereich von Flughäfen Duty-Free-Läden einführen wird. Die Einführung von Duty-Free-Läden im Einreisebereich ist bereits seit 2003 ein heiß diskutiertes Thema. Ein großer Teil der Bürger ist eigentlich dafür. Jedoch gab es immer wieder Widerstand von Regierungen hinsichtlich der Steuergerechtigkeit. Auch große Luftfahrtgesellschaften, die an Bord Duty-Free-Produkte anbieten, sowie Großunternehmen, die im Abflugbereich herkömmliche Duty-Free-Shops betreiben, sind dagegen. Deshalb konnte das Vorhaben bislang nicht realisiert werden. Bis jetzt konnten die südkoreanischen Bürger, die ins Ausland reisen, nur bei ihrer Ausreise Duty-Free-Waren kaufen und mussten diese während ihrer Auslandsreise mit sich herumtragen. In Duty-Free-Läden im Ankunftsbereich soll jedoch der Verkauf von Zigaretten verboten werden, weil dies einen negativen Einfluss auf den Binnenmarkt ausüben kann. Auch Obst und Fleisch- sowie Wurstwaren, die Gegenstand von Quarantäne sind, werden nicht angeboten. Entsprechend des Ergebnisses einer Untersuchung, die das Koreanische Entwicklungsinstitut KDI im Auftrag des Ministeriums für Planung und Finanzen und dem Steueramt bei 1.000 Bürgern durchgeführt hat, sollen im Einreisebereich vor allem Kosmetika und Parfüms, Modeartikel sowie Alkoholprodukte verkauft werden. Viele Netzbürger meinen, dass durch die Einführung von Duty-Free-Läden im Ankunftsbereich wahrscheinlich viele einheimische Reisende künftig lieber bei der Einreise und damit im Inland Geld ausgeben werden, als in Duty-Free-Shops im Ausland.





Berge und Meere im ganzen Land leiden unter Seilbahnbauvorhaben. Nachdem Seilbahnbauprojekte in einigen Regionen wie zum Beispiel in Tongyoung in der Provinz Süd-Gyeongsang großen Erfolg verzeichnet und viele Touristen sowie Einnahmen angezogen haben, wollen viele Regionen nun ähnliche Projekte vorantreiben. Problematisch ist jedoch, dass viele dabei hastig vorgehen, ohne die Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit sorgfältig zu überprüfen. Gegenwärtig sind lokale Verwaltungseinheiten noch stärker an solchen Projekten interessiert als private Unternehmen. Dies hat damit zu tun, dass einige Bezirksvorsteher oder Bürgermeister dadurch sichtbare Leistungen erzielen wollen und sich damit bessere Chancen bei ihrer Wiederwahl erhoffen. Die 1.975 Meter lange Seilbahn in der Stadt Tongyoung an der Südküste, die für einen tollen Blick auf die Stadt und das Südmeer mit vielen Inseln bekannt ist, gilt als Musterbeispiel für Seilbahnbauprojekte. Die Seilbahn in Tongyoung wurde allein im vergangenen Jahr von rund 1,4 Millionen Menschen genutzt und brachte damit Einnahmen in Höhe von 11,2 Millionen Dollar. Dieser erfolgreichen Seilbahn droht aber nun eine mögliche Krise. In der Nachbarstadt Sacheon wurde im vergangenen April nämlich eine übers Meer fahrende Seilbahn in Betrieb genommen. Seitdem schrumpft bei der Seilbahn in Tongyoung die Zahl der Nutzer. Derzeit werden bereits in mehreren Regionen Seilbahnbauprojekte vorangetrieben und diese Zahl könnte weiterhin steigen. Viele lokale Verwaltungseinheiten investieren unter dem Banner der Aktivierung der lokalen Wirtschaft in Seilbahnbauprojekte. Jedoch liegt die Zahl der Regionen, die mit einem Seilbahnprojekt Gewinn erzielen, lediglich bei zwei bis drei. Daher weisen viele Netzbürger darauf hin, dass es langfristig wirtschaftlicher sei, die Natur gut aufrecht zu erhalten, statt sich falsche Illusionen zu machen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Zahl der allein lebenden Bürger im mittleren Alter drastisch zunimmt. Bisher dachte man hauptsächlich an junge Menschen oder verwitwete Senioren, wenn man von Einpersonenhaushalten sprach. Nun wird diese Gruppe der Einpersonenhaushalte auch auf Menschen im mittleren Alter erweitert. Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea ist von 2,22 Millionen im Jahr 2000 auf 5,62 Millionen und damit auf über das Doppelte im vergangenen Jahr gestiegen. Auch ihr Anteil an den gesamten Haushalten ist in 15 Jahren massiv von 15,5% auf 28,6% gestiegen. Nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Statistikamtes über den Wandel der Einpersonenhaushalte in Südkorea seit 2000 ist die Steigerung der Anzahl der Alleinlebenden besonders in der Altersgruppe zwischen 45 und 64 Jahren auffällig. Die Zahl der Einpersonenhaushalte in dieser Altersgruppe ist zwischen 2000 und 2015 von 539.000 auf 1.618.000 gestiegen. Damit ist ihr Anteil an den gesamten Einpersonenhaushalten im selben Zeitraum von 24,2 auf 31% nach oben geklettert. Vor allem bei Männern ist dieser Anteil von 21 auf 36,1% gestiegen. Warum genau nimmt die Zahl der alleine lebenden Bürger im mittleren Alter zu? Dies hat vor allem damit zu tun, dass Menschen, die nicht unbedingt heiraten wollen und deshalb ledig bleiben, nun das mittlere Alter erreicht haben. In der Tat ist die Zahl der Einpersonenhaushalte, bei denen man kein einziges Mal verheiratet war, gleich ob Frau oder Mann, von 53.000 im Jahr 2000 im Jahr 2015 auf 446.000 gestiegen. Ihr Anteil an den gesamten unverheirateten Einpersonenhaushalten ist auch im selben Zeitraum von 5,5 auf 19,5% gestiegen. Stattdessen ist der Anteil der Alleinlebenden in der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren an den gesamten unverheirateten Einpersonenhaushalten von 51,9 auf 38% geschrumpft. Ein Netzbürger meinte, dass er nicht gewusst habe, dass es so viele allein lebende Menschen mittleren Alters gibt. Wegen ihrer steigenden Zahl könnte auch bald das Problem der einsam sterbenden Senioren in der Gesellschaft noch stärker an Relevanz gewinnen.