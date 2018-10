US-Außenminister besucht Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea über dessen Atomprogramm sind wieder auf den Weg gebracht worden. Das US-Außenministerium kündigte an, dass Außenminister Mike Pompeo am Sonntag zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang sein werde. Der Experte Kim Yong-hyun von der Abteilung für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität sagt zum Thema:





Pompeos Besuch in Nordkorea ist von großer Bedeutung, weil er den Stillstand in den Verhandlungen über eine Denuklearisierung zwischen den USA und Nordkorea überwinden soll. Zudem könnte er ein zweites Gipfeltreffen zwischen diesen beiden Ländern vorbereiten. Man kann nicht sagen, dass Pompeos dritter Besuch in Pjöngjang im Juli handfeste Ergebnisse zutage gefördert hat.





Pompeo sollte schon im August nach Pjöngjang reisen. Doch US-Präsident Donald Trump sagte die Reise des Ministers ab, weil es keine Fortschritte bei der atomaren Abrüstung durch Nordkorea gegeben habe. Der innerkoreanische Gipfel im vergangenen Monat in Pjöngjang hat jedoch dabei geholfen, dass die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA wieder in Gang gesetzt wurden:





Beim Korea-Gipfel in Pjöngjang im September unterzeichneten beide Koreas ein neues militärisches Abkommen, und Kim Jong-un bekräftigte seine Absicht zur Denuklearisierung. Ich denke, das trug zu einer positiven diplomatischen Atmosphäre zwischen Nordkorea und den USA bei. Die USA bestehen darauf, dass Nordkorea einen konkreten Zeitplan aufstellt und zuerst die notwendigen Maßnahmen ergreift. Nordkorea fordert seinerseits eine Erklärung über ein Ende des Korea-Kriegs. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in scheint ihre Ansichten als Vermittler näher zueinander gebracht zu haben. Auch half er, dass Pompeos neuer Besuch in Pjöngjang früher als erwartet zustande kommt.





Es wird angenommen, dass sich die USA und Nordkorea bereits hinter den Kulissen über die Bedingungen für einen Dialog geeinigt haben. Am Dienstag erklärte Nordkorea, dass es nicht auf eine Kriegsende-Erklärung warten werde, wenn die USA dieses nicht wollten:





Nordkorea schafft die politische Grundlage dafür, um von den USA mehr Zugeständnisse zu erhalten. Die jüngsten Bemerkungen, so paradox sie klingen mögen, besagen, dass die USA den Nordkoreanern ein Geschenk machen sollen, und wenn es geht eine Kriegsende-Erklärung. Nordkorea versucht also klar zu machen, dass es schwierig sein wird, den nächsten Schritt zu machen, und es übt damit Druck auf die USA aus.





Bei der Denuklearisierung geht es um den Abbau und Inspektionen der nordkoreanischen Nukleareinrichtungen:





Der Schlüssel ist, ob Nordkorea und die USA einen Kompromiss über die Denuklearisierung und die Erklärung zum Kriegsende erzielen. Ein anderer Punkt ist, ob während des Besuchs von Pompeo in Pjöngjang eine Einigung über ein zweites Gipfeltreffen erzielt werden kann. Ich denke, ein Treffen zwischen Kim und Pompeo wurde in der Annahme ausgemacht, dass es bei den Diskussionen positive Ergebnisse geben wird.





Das US-Außenministerium erklärte, dass die Abrüstungsverhandlungen mit Nordkorea in die richtige Richtung gingen. Auch die Tatsache, dass es zum ersten Mal ein Treffen zwischen Pompeo und Kim ankündigt hat, ist ein Zeichen, dass es Fortschritte gibt:





Nach dem Besuch Pompeos in Nordkorea wird es die wichtigste Frage sein, ob ein zweites Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern Realität wird. Für die USA wäre es wohl ideal, wenn ein Treffen zwischen Kim und Trump um die Zeit der US-Zwischenwahlen am 6. November stattfindet. Wenn sich beide Seiten im Detail auf die Denuklarisierung und die Erklärung zum Kriegsende einigen, werden sie auch über ein Friedensregime reden.





Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird Pompeo auf seiner Reise nach Pjöngjang begleiten. Die wichtige Frage bleibt, ob beide Länder einen sogenannten Big Deal über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erzielen können.