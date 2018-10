Radio Romance (3) 왜 그래?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „왜 그래?; wae geurae“

Deutsch: „Was ist?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





왜 Fragewort für „warum“

그래 nicht-höflich konjugierte Frageform des Verbs 그렇다 für „so sein“





Der Ausdruck „왜 그래?“ bedeutet wortwörtlich „Warum ist so?“. Damit erkundigt sich der Sprecher beim Gesprächspartner, aus welchem Grund die Stimmung oder die Situation in dem Moment so ist oder was den Gesprächspartner in den jetzigen Zustand versetzt hat. Im Deutschen würde man dafür sagen: „Was ist?“ oder „Was ist los?“

Die informell-höfliche Variante benötigt noch das Höflichkeitssuffix -요: 왜 그래요?





Ergänzungen

전설: Nomen für „Legende“