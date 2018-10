Boy Story wurde als Gruppe für den internationalen Markt gegründet

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Entertainmentfirma JYP hat jüngst eine originelle Boygroup gegründet. Diese Gruppe trägt den Namen Boy Story, debütierte offiziell im September und besteht aus chinesischen Mitgliedern. In anderen Worten, diese Gruppe wurde schon von Anfang an für den chinesischen Musikmarkt konzipiert.

In Korea gibt es mehrere Gruppen, in denen einzelne japanische oder chinesische Mitglieder tätig sind. Aber es ist ein neuer Versuch, dass alle Mitglieder ausländische Sänger sind.

Boy Story gab also am 21. September ihr erstes Minialbum heraus. Alle Lieder wurden von Park Jin-young komponiert und produziert. Als das Album herausgegeben wurde, kam das Lied „Enough“ aus dem Album gleich auf Platz eins der QQ Music MV-Charts. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Interesse an den Jungs in China groß ist.