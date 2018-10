Südkoreanisches Cheerleadig-Team belegt Platz zwei bei Universitäten-WM

ⓒ cheers.or.kr

Das südkoreanische Cheerleading-Team hat bei der Weltmeisterschaft der Universitäten im polnischen Lodz den zweiten Platz belegt. In der Kategorie Elite Large Coed platzierten sich Yoo Ju-wook, Seo Joo-eun und Kollegen mit einer Gesamtnote von 298.13 Punkten hinter dem Sieger China.





Cheerleading ist in diesem Jahr erstmals Bestandteil der Wettkämpfe der Universitätsweltmeisterschaften. In der Sportart gingen über 50 Teams aus 14 Ländern an den Start. Aus Südkorea nahmen 16 Cheerleader und Cheerleaderinnnen in der Kategorie Elite Large Coed und zwei in der Kategorie Pom Double teil. In Pom Double belegten Song Chaewon und Yoo Da-seul den achten Platz.





In Polen wurden neben Cheerledaing auch die Wettbewerbe im Floorball und Gewichtheben ausgetragen. Die nächsten Cheerleading-Wettkämpfe der Universitätsweltmeisterschaften finden 2020 in Wonju, in der südkoreanischen Provinz Gangwon statt.