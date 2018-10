Das Kakao-Imperium

ⓒ Getty Images Bank

Wenn Deutsche das Wort “Kakao” hören, dann denken sie zumeist an ein Schokomilchgetränk. In Korea hat “Kakao” eine ganz andere Bedeutung: Es ist der Name eines der wichtigsten Digitalunternehmen, das in fast alle Bereiche des Alltags eingreift - von der Chat-App über Fahrdienste bis hin zur Bank. In der heutigen Sendung von Fabians Korea stellen wir das südkoreanische Kakao-Imperium vor.