Erstes japanisches Album von Twice wird mit Platin belohnt

Das erste japanische Album der Girlgroup TWICE wurde von dem japanischen Verband der Musikindustrie mit Platin ausgezeichnet.





Ihr Album „BDZ“ wurde am 12. September veröffentlicht und konnte über 250.000 Tonträger verkaufen. Es ist das fünfte Album bzw. Lied der Gruppe, das in Japan mit Platin ausgezeichnet wurde.





TWICE tourt gegenwärtig durch Japan und wird in der World Memorial Hall in Kobe vom 12. bis 14. Oktober sowie vom 16. bis 17. Oktober in Tokio auftreten.





Um ihr dreijähriges Jubiläum zu feiern wird die Band am 28. Oktober ein Fanmeeting an der Yonsei Universität in Seoul veranstalten.